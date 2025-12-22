בית משפט השלום בראשון לציון הורה היום (שני) על הארכת התנאים המגבילים שהוטלו על יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, במסגרת חקירת פרשת "יד לוחצת יד".

בהחלטתה קבעה השופטת דורית סבן נוי כי על בר דוד ייאסר לשוב לתפקידו, ליצור קשר עם המעורבים בפרשה או להתקרב לגופי ההסתדרות, וזאת למשך 90 יום נוספים.

מדובר בפרשה רחבת היקף הנחקרת על ידי יחידת להב 433, בחשד לעבירות שוחד, מרמה, הפרת אמונים והלבנת הון.

לפי חומרי החקירה, מיוחסות לבר דוד לכאורה פעולות שנעשו תוך ניצול תפקידו כיו"ר הסתדרות לצורך הפקת טובות הנאה פסולות, וביניהן מינויים לתפקידי מפתח בגוף העובדים הגדול בישראל.

המשטרה טענה בדיון כי מדובר בחקירה "עצומה ומורכבת", שבה נגבו עד כה למעלה מ-370 עדויות ונחקרו 71 חשודים. נוכח התפתחות החקירה, נטען כי שחרורו של בר דוד לתפקידו עלול לשבש את ההליך ולסכן את ביטחון הציבור.

בהחלטתה קבעה השופטת כי "עוצמת הראיות, השלב בו מצויה החקירה וטיב החשדות - מלמדים שקיים יסוד סביר לחשש שהשבתו לכהן בתפקידו תביא להקלה לביצוע עבירה דומה". לדבריה, "לא מדובר רק בחשש להשפעה על עדים אלא גם בסיכון ממשי לפגיעה בחקירה ושיבושה".

עוד צוין כי ברשימת המעורבים שנמסרה לבית המשפט מופיעים 32 שמות - חלקם חשודים וחלקם עדים, חלקם סרים למרותו של המשיב. תנאי ההרחקה והאיסור על יצירת קשר הוגדרו כמידתיים ומתחייבים מהנסיבות.

בית המשפט דחה את הצעת סנגורו של בר דוד להחזירו לתפקיד במסגרת "המנגנון המפצה", תוך פיקוח של היועץ המשפטי ומבקר ההסתדרות, בקובעו כי אין במנגנון זה כדי למנוע שיבוש - במיוחד כשגם היועמ"ש עצמו נחקר בפרשה.

השופטת ציינה כי על אף שטרם הוגש כתב אישום, חומרת החשדות והראיות מצדיקים, בשלב זה, פגיעה קשה בזכות לחופש העיסוק - וזאת באופן מידתי ובהתאם לצורכי החקירה.