ח"כ אלמוג כהן (עוצמה יהודית) התייחס בשיחה עם ערוץ 7 למעצרה של הפצ"רית המודחת יפעת תומר-ירושלמי ואמר כי הוא לא מתפלא כלל על אירועי אמש ומציאתה בחוף ללא הטלפון הנייד שלה.

"מדובר בעבריינית מקצועית ומאוד מסוכנת כי היא יודעת מהם הכלים שעומדים לרשות מערכות האכיפה. זה היה תרגיל שעושים לא מעט עבריינים אבל בדרך כלל מגיע מארגוני פשיעה", תקף כהן.

כהן, ששירת בעברו במשטרה, הדגיש כי הוא מכיר היטב את שיטת הפעולה: "אני בטוח שהיא במצב נפשי לא פשוט. אבל האם אתמול היה 'תרגיל' התאבדות? חד וחלק. חשוב לזכור, האישה הזאת מכירה את כל מערכות אכיפת החוק, את כל האמצעים, את כל הכלים. לצערי נתנו לה לשבש חקירה יותר מדי זמן וטוב שהיא נעצרה".

ההוא הגיב גם למכתב ההתפטרות שפרסמה תומר-ירושלמי, אותו פירשו חלק מהציבור כלקיחת אחריות: "זה קצת מזכיר לי עבריין שנמצא בתוך הכלא ואומרים לו 'כל הכבוד'. היא לא לקחה אחריות - אלא נתפסה בגלל שמישהי חשפה את הדברים. לקיחת אחריות, משמעותה לעמוד לפני כמה חודשים ולהכות על חטא. זה לא קרה".

לדבריו, גם היועצת המשפטית לממשלה צריכה להיחקר בפרשה: "המשטרה צריכה ומחויבת לעשות הכל למען חקר האמת, גם אם זה כרוך בחקירת היועמ"שית באזהרה וגם - במידה ויש צורך - לעצור אותה".

כהן סבור כי להתפתחויות הדרמטיות בפרשה תהיה השפעה ישירה על חקירת לוחמי כוח 100. "בסוף תומר-ירושלמי ניסתה לייצר נרטיב שקרי. בוודאי שזה ישפיע על הלוחמים של כוח 100 כי כל הטענות נגדם קורסות".