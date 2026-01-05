המשטרה ביקשה היום (שני) מבית המשפט לעיין בהתכתבויות קבוצת ווטסאפ של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי עם עורכי דינה זמיר בן בסט ודניאל קופילוב, ממשרד קלגסברד.

בנוסף לכך, המשטרה ביקשה רשות לעיין בדפדפות שנמצאו בביתה של תומר-ירושלמי יום לאחר היעלמותה ואיתורה בחוף הצוק.

באי כוחה של תומר-ירושלמי טוענים כי המסמכים טעונים חיסיון עורך דין-לקוח, והם הוכנסו למעטפה סגורה לפי החלטת בית המשפט בדיון קודם.

על פי הבקשה, ההתכתבויות בקבוצת הווטסאפ שכונתה "יפעת, זמיר, דניאל, חיסיון עו"ד-לקוח", נפתחו ב-31 באוקטובר. לטענת המשטרה, החומרים הודפסו והועברו לעיון בית המשפט בלבד לצורך הכרעה בסוגיית החיסיון.

עוד כללה הבקשה עיון בדוח מיצוי פורנזי נוסף הכולל התכתבויות בין התובע הצבאי הראשי לשעבר מתן סולומש לעו"ד אבי חלבי, כאשר גם בעניינו נטען לחיסיון מצד סנגורו.

המשטרה ביקשה מבית המשפט לקבוע האם המסמכים והתכתובות חוסים אכן תחת חיסיון עו"ד-לקוח, או שניתן להשתמש בהם במסגרת פעולות החקירה.