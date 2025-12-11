ח"כ אביחי בוארון (הליכוד) וארגון 'לביא' הגישו היום (חמישי) עתירה דחופה לבג"ץ נגד מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, והיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

בעתירה הם דורשים להוציא צו על תנאי שיחייב את המפכ"ל לנמק מדוע לא תיפתח חקירה פלילית נגד היועמ"שית, בחשד לעבירות של מרמה והפרת אמונים.

העתירה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין יצחק בם ויוסף בן ברוך, מתייחסת למעורבותה של בהרב-מיארה בפרשת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. על פי הנטען, היועמ"שית הייתה מצויה בניגוד עניינים חמור, פיקחה על הבדיקה הצבאית שנעשתה בפרשה, ולאחר שנחשף היקף הכשלים - פעלה כדי למנוע חקירה משטרתית בלתי תלויה.

לטענת העותרים, בהרב-מיארה הייתה זו שהחליטה להפקיד את החקירה בידי הפרקליטות הצבאית, אותה מסגרת ממנה בוצעה לכאורה ההדלפה, ואף פיקחה על הבדיקה מקרוב. כאשר החלה להתברר חומרת הממצאים, כך נטען, היא פעלה לשבש את החקירה. בין היתר, נטען כי מנעה פגישה מתוכננת בין ראש להב 433 לבין הרמטכ"ל, והנחתה כי כל החלטה בנושא "תעבור דרכה".

בעתירה נטען גם כי בהמשך הועברה החקירה לידי מלמ"ב, ולא למשטרה, בתיאום עם היועמ"שית, תוך מניעת גישה לראש להב 433 בנוגע לזהות החוקרים. עוד נחשף כי עוזרה הבכיר של היועמ"שית, ד"ר חגי הרוש, הדיר את עצמו מהעיסוק בפרשה בשל מעורבותו הקודמת - אך היועמ"שית לא עדכנה בכך את הגורמים הרלוונטיים ואף הסתירה זאת מבית המשפט העליון.

"שורה של פעולות בניגוד עניינים אישי מהותי. באפקט המצטבר שלהם עולים כדי חשד למרמה והפרת אמונים ומחייבים פתיחה בחקירה משטרתית", נכתב בעתירה.

העותרים דורשים מבג"ץ להורות למשטרה למלא את חובתה ולפתוח בחקירה בלתי תלויה, שכן "אין מנוס מפני התערבותו של בית המשפט. כדי להורות למשטרה לברר את החשדות העולים מהתנהלותה המתמשכת של היועצת".

ח"כ בוארון מסר: "כאשר מי שעומדת בראש מערך אכיפת החוק פועלת בניגוד עניינים, שיקול של אמון הציבור במערכת אכיפת החוק מחייב לפתוח בחקירה. התנהלות היועמ"שית בפרשה זו, כפי שעולה מהעתירה, יצרה רושם של טיוח על גבי טיוח ופגעה באופן אנוש באמון הציבור".