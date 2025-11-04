מליאת הכנסת אישרה הלילה (שלישי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק התקשורת של שר התקשורת, שלמה קרעי.

54 חברי כנסת הצביעו בעד הצעת החוק, בעוד 47 התנגדו לה. כעת תועבר ההצעה לוועדת הכנסת לצורך הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

לאחר אישור ההצעה אמר השר קרעי: "הרפורמה שעברה כעת היא מהפכה היסטורית של חופש דעות ובחירת הצרכן. אחרי שנים של מאבק עיקש, ולמרות התנגדות הייעוץ המשפטי לממשלה ואלה המבקשים לשלוט בשוק הדעות, כעת הכוח עובר לעם".

לדבריו, "החוק צפוי להביא לשוק תחרותי, מגוון ושקוף יותר, ותוך ביטול המעורבות הפקידותית בתוכן ובמודל העסקי, ומתן במה לכלל הדעות בחברה הישראלית. זהו ניצחון לצרכן - יותר ערוצים, יותר דעות, פחות כסף".

הצעת החוק כוללת רפורמה מקיפה בתחום אסדרת השידורים. במסגרת הרפורמה, מוצע להקים רשות רגולטורית אחת שתחליף את המועצה לשידורי כבלים ולוויין ואת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, ותהיה מוסמכת לאסדר את תחום אספקת תכני הצפייה והשמע אל מול כלל הפלטפורמות. הרשות תהיה מוסמכת לפקח על התחרות בשוק ולמנוע התנהגויות שעלולות לפגוע בו. בנוסף, החוק מציע להמיר את חובת הרישוי הקיימת בחובת רישום בלבד, וכן לצמצם את הדרישות הרגולטוריות החלות על ספקי התוכן.

אישור החוק נעשה במסגרת הסכם עם הסיעות החרדיות, שבמסגרתו אישרה מוקדם יותר מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת החוק להרחבת סמכות בתי הדין הרבניים.

ההצעה הוגשה על ידי חברי הכנסת משה גפני, ישראל אייכלר ויעקב אשר מיהדות התורה, וינון אזולאי מש"ס. 63 חברי כנסת הצביעו בעד, לעומת 43 שהתנגדו. ההצעה תוחזר לוועדת החוקה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

מטרת ההצעה היא לעגן בחוק את סמכות בתי הדין הרבניים לדון כבוררים, בהסכמת הצדדים, בעניינים אזרחיים היכולים לשמש נושא להסכם בוררות, בהתאם לדין הדתי החל עליהם.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "מטרת הצעת חוק זו לעגן בחוק את סמכותם של בתי הדין הרבניים לדון כבוררים, בהסכמת הצדדים, בעניינים אזרחיים היכולים לשמש נושא להסכם בוררות בין צדדים, כדי לאפשר לצדדים הרוצים בכך להביא את הסכסוך האזרחי שביניהם להכרעה לפי דין תורה בבתי הדין הרבניים".