משרד התקשורת מפרסם היום (שלישי) את תזכיר חוק התקשורת הכולל רפורמה מקיפה בשוק שידורי הרדיו המסחריים בישראל.

על פי ההצעה, יוסרו החסמים הגיאוגרפיים ותחנות יוכלו לשדר בפריסה ארצית, תוך מעבר למכרז פתוח, שוויוני ושקוף להקצאת תדרי FM.

התזכיר מהווה את השלב השני ברפורמת השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי, והוא נועד לאפשר כניסת שחקנים חדשים, הסבת תחנות אזוריות לרחבות היקף, וניצול טוב יותר של משאבי התדר הציבוריים.

כיום, מגבלות הגזרה בין אזורים מונעות מהציבור להאזין לתחנה אחת מכל מקום בארץ - מצב שעתיד להשתנות.

לפי התזכיר, גופים עסקיים יוכלו להתמודד במכרזים על תדרים, ללא מגבלות תוכן או כיסוי גיאוגרפי, ובמודל המבוסס על הצעת מחיר.

כל גוף יוכל להחזיק בשלושה אפיקי תדר לכל היותר, והתהליך יתבצע בהדרגה תוך שמירה על רציפות שידור. בנוסף, יידרשו הזוכים להירשם כ"ספקי רדיו" - מודל רגולטורי חדש.

חוות דעת כלכלית שצורפה לתזכיר מצביעה על כשלים במבנה הקיים, שנקבע בשנות ה-90, ובהם שווקים ריכוזיים, מגבלות טכנולוגיות, והיעדר שקיפות בשיטת הזיכיונות.

על פי הנתונים, מרבית התחנות פועלות בפועל במתכונת דמוית שידור ארצי, בעוד המגבלות האזוריות אינן משקפות את הרגלי ההאזנה והפרסום כיום.

קרעי מסר: "אנחנו ממשיכים לפתוח את שוק התקשורת, להסיר חסמים, לשבור מונופולים ולתת כוח אמיתי לציבור. אחרי מהפכת הטלוויזיה שנמצאת בהליך חקיקה בכנסת, אנו מחברים כעת את הפריפריה והמרכז ברדיו מסחרי ראשון מסוגו בישראל, ללא מגבלות גיאוגרפיות וללא בירוקרטיה מיותרת".

"מעתה, כל אזרח, מהגליל, מהנגב, מיהודה והשומרון, ומכל מקום בארץ, יוכל להאזין לתחנות האהובות עליו, בכל מקום בארץ ובאיכות גבוהה. הגיע הזמן להסיר את המגבלות המלאכותיות, לפתוח את השוק לתחרות ולהחזיר את הכוח לצרכן הישראלי. ערוצי הרדיו יהיו חופשיים לשדר והציבור יהיה חופשי לבחור".

מנכ"ל משרד התקשורת, אלעד מקדסי, הוסיף: "אנחנו מובילים מעבר לשיטה פתוחה, תחרותית ושוויונית - שיטה שתסיר את המגבלות שפגעו במשך שנים בהתפתחות השוק ובניצול היעיל של משאבי התדרים. המודל החדש יאפשר סוף סוף הקמה של תחנות רדיו מסחריות בפריסה ארצית, ויביא לציבור המאזינים יותר תחרות, יותר מגוון ויותר אפשרויות בחירה".