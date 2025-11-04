מנהל קבוצת החדשות החרדית 'הפרגוד', איש התקשורת יענקי קצבורג, מבקש מבעלי עיתון "משפחה", אלי פלאי, להמיר את ההליך המשפטי נגדו בדיון בבית דין רבני.

קצבורג פנה לבית דין "חניכי הישיבות" בראשות הרב מרדכי גרוס, וזה הוציא מכתב רשמי לפלאי בו קבע כי "על פי דין תורה, דבר זה אסור, והוא איסור חמור".

עוד נכתב במכתב בית הדין לפלאי: "כל תביעה שיש לך יש לתבוע אך ורק בבי"ד הדן ע"פ דיני התורה. לידיעתך, הנ"ל חתם בפנינו על שטר בוררין והוא מוכן להתדיין עמכם בבית דיננו. ניתן ליצור קשר עם המזכירות לתיאום מועד לדיון".

פניית קצבורג באה על רקע תביעה אזרחית על סך 1.4 מיליון שקלים שהוגשה מוקדם יותר השבוע על ידי הנהלת "משפחה" נגד קבוצת "הפרגוד", בטענה להפרת זכויות יוצרים, התעשרות שלא כדין, ובקשה לצווי מניעה.

בכתב התביעה שהוגש לבית המשפט טוענת הנהלת "משפחה" כי קבוצת 'הפרגוד', המפעילה עשרות קבוצות ווטסאפ וחשבונות ברשתות החברתיות, פרסמה תכנים מהעיתון, כתבות וטורים, ללא אישור, בדרך של צילום מתוך הגיליון המודפס. העיתון מדגיש כי אינו מפרסם את גיליונותיו המלאים באינטרנט, וכי מדובר בפגיעה ישירה במודל הכלכלי של העיתון.

לטענת העיתון, נעשתה פנייה מוקדמת לנתבע בדרישה להפסיק את ההפרה, והוא חדל לזמן קצר - אך שב ופרסם תכנים מהעיתון. בכתב התביעה פורטו לפחות 14 מקרים בהם פורסמו תכנים מעיתון "משפחה", כולל טורים מאת יוסי אליטוב, שמעון ברייטקופף, רפאל וואהל, דוד דמן, אריה ארליך ואחרים.

לטענת קצבורג, כתבים בעיתון הם שביקשו ממנו לפרסם את טוריהם בקבוצות.

קצבורג מסר בתגובה: "קבוצת הפרגוד שפעילה באינסטגרם, בווטסאפ ובטיק טוק, מביאה עמה בשורה חדשה של עיתונות שקופה וכזו שמצליחה לגרוף מיליוני צפיות ברשת מידי חודש וכנראה יש מי שהדבר מציק לו. מול התביעה המצחיקה הזו אגיש כתב הגנה עד שתסולק על ידי ביהמ"ש, והנושא בטיפול עורך הדין פיני קלמן. יחד עם זאת מיהודים חרדים כמו בעלי 'משפחה' הייתי מצפה לדון בדין תורה כפי ההלכה".