במאמר מערכת חריג שהתפרסם בגיליון סוף השבוע של עיתון 'משפחה', יוצא העיתון החרדי המוביל למתקפה חריפה נגד ערוץ החדשות החרדי "הפרגוד" שמוביל יענקי קצבורג.

במאמר נטען כי מדובר ב"תעשיית שפך דם" הפועלת באופן שיטתי לביוש והשמצת דמויות בציבור החרדי, תוך שימוש בשפה בוטה והפצת תכנים רכילותיים בקבוצות ווטסאפ וברשתות.

לטענת העיתון, מדובר בבריונות רשת המאיימת על הציבור החרדי מבפנים, ושגורמת לפגיעות קשות בשמו הטוב של הציבור, באנשים פרטיים ובמוסדות חינוך ותורה.

"עיתון 'משפחה' לקח על עצמו באומץ ובאחריות לשים קץ לבריונות הזו", נכתב במאמר, תוך הדגשה כי הדברים נכתבים באישור ועדת ההכוונה הרוחנית שמלווה את העיתון.

ברקע לפרסום עומדים דיווחים של קבוצת 'הפרגוד' נגד העיתון 'משפחה' ועורכו הראשי יוסי אליטוב. רק בשבוע האחרון פורסם בעשרות קבוצות קטע מתוך ראיון שהעניק אליטוב לחדשות 12, אשר התפרש כתמיכה בגיוס חרדים לצה"ל.

בעקבות הסערה נאלץ אליטוב לפרסם הבהרה ברשת X, ובה הדגיש כי "ניסוח לא מוצלח מצידי התפרש שלא כהלכה, באופן שאינו משקף חלילה את עמדת עיתון משפחה ואת עמדתי האישית. כל מי שנחשף לקו ולתכנים בעיתון ולמאמרים שאני וכל צוות משפחה מפרסמים בנושא יודע שההפך הוא הנכון, מכיר את עמדתנו המובהקת והבלתי מתפשרת בסוגיה ואת הקול הברור והנחרץ שאנו משמיעים בנושא".

קבוצת 'הפרגוד', המוכרת במגזר החרדי כערוץ שמביא תכנים חדשותיים לצד רכילות, אינה חוסכת בביקורת כלפי גופים בממסד החרדי ובתקשורת החרדית. כעת, לראשונה, משיב העיתון בהתקפה ישירה מעל דפיו - אחרי שרק השבוע הגישה ההנהלה תביעה נגד בעלי 'הפרגוד' בשל שימוש בחומרים מתוך העיתון.