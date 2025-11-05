מזכ"ל מפלגת בל"ד לשעבר, עווד עבד אל-פתאח, נעצר על ידי המשטרה, בחשד להסתה לטרור.

המעצר בוצע בעקבות התבטאויות שלכאורה חרגו מגבולות חופש הביטוי ועוררו חשד לעבירה על חוק המאבק בטרור.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחס למעצר ואמר לערוץ 7: "אני גאה במשטרה. מי שמסית לטרור - ימצא את עצמו מאחורי סורגים".

לפני כחודשיים עיכבה המשטרה לחקירה את חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי בגין הסתה לטרור בכנס אנטי ישראלי בחו"ל.

החקירה נפתחה בעקבות מספר תלונות שהוגשו בחודשים האחרונים על דברים אותם נשאה במסגרת נאום בכנס אנטי ישראלי בחו"ל.

בין היתר אמרה זועבי בכנס: "זה לא חמאס שהתנגד, זה העם הפלסטיני. וכן, אי אפשר להפריד בין חמאס לעם הפלסטיני. אי אפשר להפריד ביניהם. אלה שנכנסו בשבעה באוקטובר, הם לא נכנסו לגבולות הישראליים, הם נכנסו לארץ שלהם. זו הארץ שלהם".