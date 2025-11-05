רבני ארגון צהר פרסמו היום (רביעי) מכתב ליהדות ארצות הברית בעקבות בחירתו של ראש עיריית ניו יורק החדש זוהרן ממדאני.

במכתב כותבים רבני צהר כי "תוצאות הבחירות מחייבות את כולנו להתבוננות. איננו יכולים לעמוד מנגד כאשר השנאה ליהודים הולכת וגוברת, כאשר יהודים חוששים להניף סמלים יהודיים או לחבוש כיפה בפומבי".

לדברי הרבנים, "אין מדובר בקריאה לבריחה מתוך פחד, אלא בקריאה להתבוננות עמוקה ולחיזוק הקשר עם מדינת ישראל".

עוד נכתב כי "היום אנו רואים סימנים ברורים לכך שדרך זו צריכה להוביל אותנו, כעם אחד ומאוחד, לשוב הביתה - לארץ ישראל". הרבנים מוסיפים כי "רק כאן, במדינת ישראל, נוכל להבטיח לנו ולילדינו עתיד שבו נוכל להיות יהודים גאים ושלמים - בבית ובמרחב הציבורי כאחד - ולקחת חלק פעיל בבניין המחודש של מדינת היהודים, שהיא נס והיעוד של דורנו".

בצהר מדגישים כי לצד הקריאה לשוב הביתה הארגון רואה חשיבות גדולה בהגברת הקשר והעמקתו עם יהודי ארצות הברית. "זוהי חובתה של מדינת ישראל ושל העם בישראל לעמוד כתף אל כתף עם אחינו בתפוצות, לחזקם ולסייע להם בעמדה האיתנה מול גילויי השנאה והאנטישמיות. צהר תעשה ככל יכולתה כדי להיות חלק ממשימה זו".

בסיום המכתב נכתב: "זוהי העת לחזק את היותנו עם אחד, ושהקשר בין כל היהודים בעולם חזק מכל מרחק. ידינו ולבנו פתוחים לאחינו בתפוצות".