ארגון הטרור הרצחני חמאס הודיע הערב (רביעי) כי בשעה 21:00 ימסור לידי ישראל גופה נוספת של חלל חטוף.

העברת הגופה תתבצע באמצעות הצלב האדום שיקבלה את הארון בשטח הרצועה ויעביר אותו לידי נציגי צה"ל והשב"כ.

לאחר מכן יתקבל הארון בטקס צבאי רשמי שיוביל הרב הראשי לצה"ל ואז תועבר לזיהוי במכון לרפואה משפטית באבו כביר.

אמש הושבה לישראל גופתו של החלל החטוף סמ"ר איתי חן הי"ד. בהודעה שמסרו הוריו, רובי וחגית חן, נכתב: "760 ימים איתי, בננו היקר והאהוב, גיבור ישראל, היה בשבי החמאס. הלילה קיבלנו את הבשורה המנחמת על החזרתו הביתה לישראל. גם בשעה קשה זו, אנחנו זוכרים שיש לנו עוד 7 חטופים להחזיר: הדר גולדין, רן גואילי, מני גודארד, דרור אור, ליאור רודאיף, ג'ושוע לואיטו מולל וסותטיסאק רינטלאק".

ביום ראשון הושבו לישראל גופותיהם של אלוף-משנה אסף חממי ז"ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל וסמל-ראשון עוז דניאל ז"ל.

חמאס מחזיק עדיין ברס"ל רן גואילי, סגן הדר גולדין, דרור אור, מני גודארד וליאור רודאיף, וכן בגופות שני אזרחים זרים - ג'ושוע לואיטו מולל וסונטיסק רינטאלק.