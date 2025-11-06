תיעוד ממצלמות הגוף של לוחמי יחידת דובדבן דובר צה"ל במהלך פעילות מבצעית לילית (רביעי) בשכונת עסכר שבשכם, עצרו לוחמי יחידת דובדבן מחבל שתכנן לבצע פיגוע. הפעולה בוצעה בהכוונת שב"כ. לוחמי היחידה נכנסו לשטח באופן מסוערב, סרקו מספר מבנים ועצרו את החשוד במעורבות בתכנון הפיגוע. צה"ל פרסם תיעוד מהאירוע שצולם במצלמות הגוף של הלוחמים. המחבל הועבר לחקירת כוחות הביטחון, ובמערכת הביטחון הדגישו כי ימשיכו בפעילות לסיכול טרור בשטחי יהודה ושומרון. עוד באותו נושא: "נוכחות יהודית קבועה" בקבר יוסף בשכם

אב ושלושת ילדיו נכנסו ללב העיר שכם וחולצו מוקדם יותר השבוע, בשתי פעילויות מסוערבות במקביל, לוחמי יחידת דובדבן בהכוונת שב"כ פעלו בעיר שכם שבחטיבת שומרון. הלוחמים עצרו שני מחבלים מבוקשים אשר מזוהים עם ארגון הטרור חמאס במחנה בלאטה ובכפר מסאכן שעבייה.

