השליח האמריקני סטיב וויטקוף הודיע הערב (חמישי) כי בהמשך היום תפורסם הצטרפותה של מדינה נוספת להסכמי אברהם - יוזמת הנורמליזציה בין מדינות ערב לישראל, בתיווך אמריקני.

הערכות מצביעות על כך שהמדינה הצפויה להצטרף היא קזחסטן, שמקיימת מזה עשרות שנים יחסים דיפלומטיים עם ישראל.

שגרירות ישראל בקזחסטן הוקמה ב-1992, ואילו שגרירות קזחסטן בתל אביב הוקמה ב-1996. בדצמבר 2016 ערך ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקור רשמי ראשון בקזחסטן, ובינואר 2017 ביטלה המדינה את הדרישה לוויזה מתיירים ישראלים.

הסכמי אברהם נחתמו לראשונה בספטמבר 2020 בבית הלבן, בין ישראל, איחוד האמירויות הערביות ובחריין, בתיווך ממשל טראמפ. בהמשך הצטרפו ליוזמה גם מרוקו וסודאן.

ההסכם עם איחוד האמירויות נכנס לתוקף רק לאחר הצבעה בכנסת כחודש לאחר מכן ואשרור רשמי על ידי ממשלת ישראל בהמשך החודש.

במהלך טקס החתימה המקורי בבית הלבן, נורו מטחים מעזה לעבר ערי הדרום, בהם אשדוד ואשקלון. רקטה אחת פגעה ישירות באשדוד וגרמה לפציעת מספר אזרחים.