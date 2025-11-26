הפגישה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ליורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ביום שלישי שעבר הפכה למתוחה, לאחר ששני המנהיגים דנו באפשרות שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם. כך דיווח העיתונאי ברק רביד בחדשות 12.

שני בכירים אמריקנים ומקור נוסף המעורה בפרטים שצוטטו בדיווח תיארו את השיחה, שהתמקדה בהסכמת סעודיה לנורמליזציה עם ישראל, כ"שיחה קשה".

לאחר סיום הלחימה בעזה, טראמפ קיווה כי הפגישה עם בן סלמאן תוביל לפריצת דרך לקראת הסכם שלום בין סעודיה לישראל. למרות שבפומבי שני המנהיגים היללו זה את זה והציגו חזית אחידה, חלקים מהפגישה הסגורה היו טעונים. בכירים אמריקנים ציינו כי טראמפ התאכזב לשמוע את התנגדות יורש העצר הסעודי לנורמליזציה עם ישראל בעיתוי הנוכחי.

בכירים בבית הלבן ציינו כי הם הודיעו ליורש העצר הסעודי לפני הפגישה כי טראמפ מצפה להתקדמות בנושא הנורמליזציה עם ישראל. במהלך הפגישה טראמפ היה זה שהעלה את הסוגיה ולחץ באסרטיביות על בן סלמאן להצטרף להסכמי אברהם. כך אמרו בכירים אמריקנים.

באותה נקודה השיחה הפכה למתוחה: בעוד שטראמפ לחץ, בן סלמאן התנגד. לפי הבכירים האמריקנים, בן סלמאן הסביר כי הוא מעוניין בהתקדמות לקראת נורמליזציה עם ישראל, אך אינו יכול לנקוט במהלך כזה בשלב הנוכחי, משום שהציבור הסעודי מאוד אנטי-ישראלי בעקבות המלחמה בעזה, והחברה הסעודית אינה מוכנה למהלך כזה כרגע.

בכיר אמריקני אמר לחדשות 12 כי למרות שהשיחה נותרה מנומסת, היא הייתה קשה. "הדרך המדויקת לתאר זאת היא שטראמפ היה מאוכזב ומעוצבן. הנשיא באמת רוצה שהם יצטרפו להסכמי אברהם. הוא ניסה מאוד לשכנע אותו. זו הייתה שיחה כנה. אבל בן סלמאן הוא אדם חזק והוא עמד על שלו", ציין הבכיר.

הנימוק המרכזי שבן סלמאן העלה בפני טראמפ היה דרישתו שישראל תסכים ל"מסלול אמין, בלתי הפיך ומוגבל בזמן" להקמת מדינה פלסטינית - דרישה שהוא גם הצהיר עליה בפומבי לאחר הפגישה. ממשלת ישראל מתנגדת לכל מסלול להקמת מדינה פלסטינית.

"בן סלמאן לא אמר במהלך הפגישה 'לעולם לא' בנוגע לנורמליזציה עם ישראל. הוא השאיר את הדלת פתוחה לעשות את זה בעתיד. אבל סוגיית פתרון שתי המדינות היא בעיה", אמר הבכיר האמריקני.

גורם בבית הלבן ציין כי הנשיא טראמפ פרש את חזונו למזרח תיכון משגשג, הכולל את הרחבת הסכמי אברהם. "כעת, כשנפילתה של תכנית הגרעין האיראנית הושלמה לחלוטין והמלחמה בעזה הסתיימה, חשוב לנשיא טראמפ שכל מדינות המזרח התיכון יצטרפו להסכמי אברהם, כדי לקדם שלום באזור", אמר הבכיר.