עשרות משפחות שכולות התכנסו אתמול (רביעי) בגלבוע לנטיעת כרם זיתים, לזכר לוחמי סיירת גבעתי שנפלו בעת שירותם.

היוזמה לאירוע הייתה של אורלי ודוד אמיר, תושבי קיבוץ מירב והוריו של שילה אמיר ז"ל, שנפל לפני שלוש שנים בפעילות מבצעית סמוך לקדומים. האירוע התקיים בשיתוף עמותת "השועל", המורכבת מבוגרי סיירת גבעתי.

המשפחות, יחד עם לוחמים ומפקדים לשעבר, נטעו עצים במורדות הגלבוע. לדבריהם, היה זה "מפגש של כאב ושל יצירה, של דמעה וזית, של חיבוק בין משפחות שאיבדו את היקר להן מכל לבין לוחמי ומפקדי הסיירת שהיו להם בית שני".

יעקב ניצן, שייצג את המשפחות השכולות בטקס, נשא דברים בשם כלל המשפחות. בדבריו אמר, "אנחנו עומדים כאן היום במקום שבו האדמה פוגשת את הלב. נוטעים עצים לזכר בנינו ואחינו, לוחמי סיירת גבעתי, שנפלו כשהיו חומה ועמוד אש לעם ישראל ולארץ ישראל".

בדבריו ציטט ניצן את סיפורו של חוני המעגל ממסכת תענית, ואמר כי נטיעת העצים מבטאת תקווה לעתיד. "זהו סוד הנטיעה. מעשה שנעשה היום אך פריו שייך למחר. וכך גם יקירינו... הם נפלו לא רק עבור עצמם, אלא עבורנו, עבור אלו שעדיין גדלים, בונים, חולמים", אמר.

"העץ שנטענו היום יעמוד מול הרוח, הגשם והשמש", הוסיף. "כשנסתכל בו נדע: מה שנגדע בגוף ממשיך ברוח... האדמה - שבה שורשים. הקודש - שבזיכרון ובחיים. והאמונה - שאנחנו ממשיכים, גם כשנשבר הלב. יהי זכרם ברוך".