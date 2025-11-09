11 שנים לאחר שנפל ונחטף במבצע "צוק איתן", התקיים היום (ראשון) רגע מרגש של סגירת מעגל עבור לוחמיו של סגן הדר גולדין ז"ל, ששירתו עמו בפלוגת הסיור של חטיבת גבעתי.

ארונו של הדר גולדין, שהושב לישראל היום, הועבר משטח הרצועה אל תוך שטח מדינת ישראל, ובמעמד סמלי ומיוחד, מי שקיבלו את הארון היו לוחמיו לשעבר - כיום לוחמי מילואים, הפועלים בגזרת עוטף עזה.

האירוע נערך מול בסיס כיסופים, סמוך לגדר הרצועה, בהשתתפות חברי הפלוגה ששירתו עם גולדין והיום ממשיכים לשרת במילואים.

לצדם נכחו גם מפקדים מהאירוע ברפיח בשנת 2014, בהם קצין המנהרות דאז רס"ן (מיל') איתן פונד, מפקד גדוד הסיור לשעבר אל"מ (מיל') אלי ג'ינו, ומפקד חטיבת גבעתי באותה תקופה, תא"ל (מיל') עופר וינטר.

לרס"ן (מיל') פונד הוענק עיטור מופת על תפקודו באירוע בו נחטפה גופתו של גולדין.

במהלך הקרב, לאחר שחוטפיו של גולדין נמלטו באמצעות מנהרת לחימה, יצא פונד למרדף במהלכו מצא ראיות למותו של גולדין, שלא היה ברור עד אותו שלב.

בשל אומץ ליבו ותפקודו במהלך הקרב ובמהלך המבצע כולו, הוענק לו עיטור המופת - העיטור הגבוה ביותר שניתן בעקבות מבצע צוק איתן.