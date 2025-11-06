שרת ההתיישבות, אורית סטרוק, העלתה בדיון הקבינט הערב (חמישי) סוגיה ביטחונית מהותית הנוגעת לצמצום הצפוי של תקני ההגנה המרחבית (הגמ"ר) ביישובים ובחוות ביהודה ושומרון.

סטרוק התריעה מפני השלכות המהלך על ביטחון התושבים, והציגה נתונים המעידים על איום ממוקד כלפי ההתיישבות.

בדיון הוצגו גם נתוני שב"כ, מהם עלה כי מרבית הפיגועים שסוכלו בתקופה האחרונה כוונו כלפי יישובים ביהודה ושומרון.

בתגובה, הודיע הרמטכ"ל אייל זמיר כי הקיצוץ המתוכנן לא יבוצע. בהתאם לכך, הוחלט להקפיא את המהלך, ולהמשיך בתגבור סד"כ ההגנה והאבטחה ביישובים ובחוות.

בשבועות האחרונים התפרסמו דיווחים ושמועות על רידוד כוחות ההגנה המרחבית ביישובים ובחוות ביהודה ושומרון.

ראש מועצת יש"ע ובנימין, ישראל גנץ, עדכן בתחילת השבוע את תושבי האזור כי הרידוד בכוחות ההגמ"ר יבוצע באופן חלקי בלבד, וכי הכוחות ימשיכו להימצא ביישובים ובגושי ההתיישבות לפחות עד סוף השנה - בהתאם להערכת מצב ביטחונית.

הוא הדגיש כי "על אף שהמצב אינו דומה למה שהיה בתחילת המלחמה, יש עדיין צורך מובהק בהשארת כוחות ביישובים. לכן, בתיאום עמנו, הוחלט על רידוד באופן חלקי בלבד של ההגמ"ר".

הערב כאמור, בעקבות הנתונים שהציגה סטרוק בדיון, הורה הרמטכ"ל להקפיא את הקיצוץ ולהמשיך לתגבר את הביטחון בשטח.