שורד השבי רום ברסלבסקי התראיין לתכנית 'הצינור' וחשף את מסכת ההתעללות הקשה שעבר בשבי ברצועת עזה.

ברסלבסקי סיפר כי ההתעללות הגופנית והנפשית שעבר נבעה מסיבה אחת מרכזית: יהדותו. "הם עינו אותי מסיבה אחת, שאני יהודי, זה למה אני קיבלתי את כל מה שקיבלתי", אמר.

בדבריו ביקש להפריך את הקמפיין התקשורתי על כביכול מניעים פוליטיים שעמדו מאחורי ההתעללות. "לא בן גביר ולא נתניהו ולא שום דבר אחר - התעללו בי כי אני יהודי", הדגיש.

ברסלבסקי בן ה-21 חזר מעזה לפני שלושה שבועות. הוא תיאר עינויים קשים, השפלות, רגעים של ייאוש ואף תקיפות מיניות.

הוא נחטף ממסיבת הנובה בשבעה באוקטובר לאחר שהציל חיים רבים. הוא סיפר שכשהגיע לעזה "לקחו ממני את כל הבגדים - הכול. קשרו אותי... הייתי מרוסק, גוסס ובלי אוכל".

הוא ציין כי השובים נהנו להתעלל בו. "המטרה שלהם הייתה להשפיל אותי. לשבור את הכבוד שלי, וזה בדיוק מה שעשו לי. דברים שגם בתקופת היטלר לא עשו. אתה רק מתפלל שזה ייגמר. כל יום שם היה גיהינום חדש. כל מכה, כל לילה - אמרתי לעצמי: שרדתי עוד יום בגיהינום".

"התפללתי לאלוהים - בבקשה, תציל אותי, תוציא אותי מזה כבר. אתה פשוט אומר לעצמך, מה לעזאזל קורה כאן?", הוסיף וסיכם: "חזרתי מפגישה עם השטן".