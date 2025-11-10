ח"כ טלי גוטליב לערוץ 7 לאחר שהוצאה מהדיון ערוץ 7

בג"ץ דן הבוקר (שני) בעתירה שהגישו חבר הכנסת אחמד טיבי ומרכז עדאלה נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בדרישה לאפשר לחברי כנסת לבקר אסירים ביטחוניים פלסטינים - ובראשם את מרואן ברגותי, הכלוא בישראל.

הדיון מתקיים באולם ג' בבית המשפט העליון בירושלים, בהרכב השופטים יצחק עמית, דפנה ברק-ארז ודוד מינץ. לדיון הגיעו השר בן גביר עצמו, חברי הכנסת יצחק קרויזר וטלי גוטליב, וכן נציגי העותרים.

בשיחה עם ערוץ 7 אמר בן גביר: "יש סכנה ביטחונית בביקור טיבי אצל המחבלים".

במהלך הדיון התפרצה ח"כ טלי גוטליב לדבריהם של השופטים והביעה מחאה על כך שברגותי מכונה "אסיר" בדיון המשפטי. בתגובה, הורה השופט עמית על הוצאתה מהאולם.

בשיחה עם ערוץ 7 לאחר מכן אמרה גוטליב: "קיבלתם הצצה למיליציה חמושה של שופטי בג"ץ... אמרתי - זה לא 'אסיר', זה מרואן ברגותי, האיש המסוכן, הרוצח השפל הזה. אנחנו מלבינים פה את הדיון? אז אומרים לי - סעיף 72, אני מוציא אותך. נגמרו הימים שמתנהלים פה דיונים בתנאי מעבדה".

בהמשך דבריה התייחסה גם לח"כ טיבי ואמרה כי הוא מקדם מהלך שפוגע באתוס הציוני וכי עצם הדיון הוא ביטוי להחלשה של המדינה.

בן גביר מחוץ לדיון ערוץ 7

בעתירה נטען כי סירובו העקבי של השר בן גביר לאשר את בקשותיו של ח"כ טיבי לביקור אסירים מהווה פעולה חסרת סמכות, הפוגעת בפיקוח הפרלמנטרי על הרשות המבצעת - בפרט לאור דיווחים על אלימות כלפי אסירים פלסטינים ותנאי מעצר קשים.

עוד נטען כי השר בן גביר מתיר ביקורים של חברי כנסת מהקואליציה אצל אסירים ביטחוניים יהודים, בעוד ח"כים ערבים מהאופוזיציה מודרים מביקורים דומים. לטענת העותרים, מדובר באפליה המבוססת על השקפות פוליטיות, תוך שימוש בטענות ביטחוניות כלליות ובלתי מבוססות.