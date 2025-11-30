גוטליב נגד נתניהו ללא קרדיט

חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד תקפה היום (ראשון) בחריפות את בקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא המדינה יצחק הרצוג.

"אדוני ראש הממשלה, קראתי בצער את העובדה שאתה הגשת חנינה לנשיא", אמרה גוטליב. לדבריה, "נכון, אתה עדיין כותב שאתה לא מודה בשום דבר ואין לך גם במה להודות, אבל התיק הזה גדול ממך וגדול מכולנו".

לטענתה, הגשת החנינה מהווה הכרה בפעולה שנעשתה ממניעים פוליטיים. "זה תיק שצריך היה להגיע לפסק דין עם קביעות אמיתיות כנגד מי שתפר נגדך תיקים, כנגד מי שרדף ראש ממשלה, כנגד מי שעשה את זה כדי להוביל למיטוט ממשלת ימין, לפגוע ברוב הימני במדינת ישראל", טענה.

גוטליב הוסיפה, "הגשת החנינה הזאת יש בה אלמנט של השפלה, לא רק שלך, אני חייבת לומר של כולנו, ובעיקר אחרי שבשבועות האחרונים מתגלים השקרים, הרדיפה, האנשים הבכירים שהיו מעורבים בתוך תפירת תיק, והגשת כתב אישום בלי ראיות".

לסיכום דבריה ציינה כי מדובר בטעות חמורה, "גם כשראיתי את ההשפלות שאתה חווה באולם בית המשפט, את הניסיון כל הזמן להשפיל, להכאיב ברמה היסטורית, בעיניי זה תהיה טעות, טעות חמורה מאוד".