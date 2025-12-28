חברת הכנסת טלי גוטליב מגיבה אחר הצהריים (ראשון) בחריפות לתביעת לשון הרע שהוגשה נגדה מצד בן זוגה של פרופ’ שקמה ברסלר, מובילת מחאת השמאל נגד הממשלה.

לטענתה, מדובר בניסיון הפחדה שמגיע מצמרת מערכת הביטחון, בשל אחריותה למחדלים שהובילו למתקפת 7 באוקטובר.

"צמרת השב"כ בלחץ, ובצדק רב", כתבה גוטליב. "הם, שהיו אמונים על איסוף מודיעין בעזה, פשעו לחובתם לשמור על בטחונה וחוסנה של המדינה, ודם נרצחינו על ידיהם".

לדבריה, "צמרת השב"כ בכללם רונן בר, אוסקר, ובן זוגה של ברסלר חשבו שככל שיעבור הזמן נשכח מהמרד וההפיכה שהם עשו באי הדיווח לרה"מ על חשד לפריצת 'רק' שני קיבוצים. סמכו שנשכח שהם מנעו מרה"מ להציל את אזרחי מדינת ישראל בזמן אמת. אני לא שכחתי. בן זוגה של שקמה ברסלר המסיתה, הממרידה והמסוכנת, לצד חבר מרעיה, החליט בחלוף שנתיים מהתופת להגיש נגדי תביעה".

גוטליב הציעה: "מוטב לבן זוגה של ברסלר לבקש מעם ישראל סליחה ומחילה על חלקו בפריצת אלפי מחבלים את גבולות ישראל באין מפריע, תוך התעלמות הזויה ובזויה מסימנים מעידים למלחמה".

היא הוסיפה, "אני לא שכחתי את צרחות הנרצחים והנרצחות, את ההמתנה לצבא שלא הגיע ולמטוסים שלא הגיעו. לא שכחתי את מחיר החטופים שעברו תופת בשבי חמאס. לא שכחתי את כוחות הימ"מ שביקשו 'אוויריה' ולא קיבלו. עם ישראל שחפץ חיים לעולם לא ישכח. אני לא אשכח כי ביום התופת בעת הטבח האכזרי והמחריד מה שעניין את נציגי השב"כ הוא שיהודים מתחמשים ביהודה ושומרון".

בסיום דבריה הדגישה, "הגם שיש לי שאלות רבות לבן זוגה של ברסלר כמו מה היה חלקו בליל התופת, מה היה תפקידו ממש, עד כמה לקח חלק בשיחות הערכה על הסימנים המעידים, מה הקשר בינו לבין רונן בר ואוסקר, מה ידע על הקשר עם ראש המודיעין המצרי, מתי עשה גילוי נאות לרה"מ על הקשר בינו לבין מי שהסיתה וחתרה נגדו, מה הקשר בינו לבין נציגי אחים לנשק, איך התייחס לתפיסת החמאס את הפגיעה בכשירות בגלל הסרבנות הנוראה ועוד ועוד. אינני מוותרת על חסינותי המהותית. ולכל מי שמנסה להטיל עלי אימה שיחשוב שוב, זה רק מדגים לי עד כמה אני נוגעת בעצבים החשופים של צמרת השב"כ וכך אמשיך כה יהא ה' בעזרי".

שקמה ברסלר מתייחסת לראשונה ל"תיאוריות הקונספירציה" "פגישה עם רוני קובן", כאן 11

הבוקר הוגש כתב תביעה חריג בהיקפו לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד נגד 21 נתבעים, בהם גוטליב ומשתמשים ברשתות החברתיות X, Facebook, Telegram ו-WhatsApp. התובע, בן זוגה של ברסלר, דורש פיצויים ללא הוכחת נזק בסך כולל של 8.36 מיליון שקלים.

התביעה מתייחסת ל-181 פרסומים שהופצו נגד התובע במשך כשנתיים, אותם הוא מאפיין כ”לשון הרע שקרית, קונספירטיבית, מסיתה ומעוררת חלחלה”. על פי כתב התביעה, הפרסומים ייחסו לתובע באופן שקרי מעורבות בטבח ה-7 באוקטובר, ריגול, והעברת מידע מסווג.

בכתב התביעה מפורטות שורה של טענות שהופצו נגד התובע, ביניהן: כי שוחח עם יחיא סינוואר ותיאם עמו את הטבח; כי נעצר בגין ריגול; כי הוא “אוסקר” - איש כוחות הביטחון שפורסם עליו שנמנע משיתוף פעולה עם מבקר המדינה וכי עובד אצל ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק כחלק מ”מזימה” נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

התביעה מדגישה כי “עסקינן בלשון הרע שקרית, קשה ומרושעת, שפורסמה בהיקפים חסרי תקדים, שלמיטב ידיעת החתומים טרם נדונו בתולדות המשפט הישראלי”.