שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם אתמול (ראשון) על מינויו של עו"ד איתי אופיר לפרקליט הצבאי הראשי.

עם כניסתו לתפקיד יוענק לאופיר דרגת אלוף, והוא צפוי להתחיל בתפקידו החדש בעוד כשבועיים.

המינוי מתרחש על רקע מתיחות בין לשכת שר הביטחון לבין לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר שבסביבת נתניהו נטען כי ראש הממשלה "כועס" על אופן המינוי ואף על עצם הבחירה באופיר.

בלשכת ראש הממשלה הביעו מורת רוח הן מהליך קבלת ההחלטה והן מהמועמד שנבחר, וניסו להביא לבלימתו של המינוי בשלביו המאוחרים.

את ההתנגדות למינוי הוביל על פי דיווח לא מאומת בחדשות 12 יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, בין היתר בשל ההשתלמות של אופיר בקרן וקסנר.

עו"ד אופיר היה אחד משלושת המועמדים שהובאו בפני השר על ידי הרמטכ"ל זמיר, לצד דורון בן ברק - לשעבר סגן הפצ"ר והצנזור הראשי, ואבי לוי - נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה.

אופיר שימש בין השנים 2017 ל-2024 כיועץ המשפטי למערכת הביטחון. קודם לכן עבד כעורך דין במגזר הפרטי בישראל ובארה"ב, והיה שותף בכיר במשרד עורכי דין בתל אביב.

בשנת 2022 היה בין שלושת המועמדים הסופיים לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, בהמלצת ועדת האיתור בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אשר גרוניס.

הוא בעל תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר-אילן, ותואר שני נוסף במשפטים מאוניברסיטת הרווארד. בצה"ל שירת כלוחם בחטיבת גבעתי, ובמילואים בחטיבת "הנגב".