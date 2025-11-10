במסגרת פעילות משותפת של מפלג ההונאה במחוז תל אביב, עיריית בת ים והרשות לאכיפה במקרקעין, נעצרו היום (שני) ארבעה עובדי ציבור בעיריית בת ים, בחשד לקבלת טובות הנאה ולקיחת שוחד בתמורה להעלמת עין מבנייה בלתי חוקית ברחבי העיר.

החקירה, שנוהלה בחודשים האחרונים באופן סמוי, החלה בעקבות תלונה שהוגשה על ידי הנהלת העירייה עצמה, ובה נטען כי עובדים במחלקת הפיקוח על הבנייה בעירייה פועלים בניגוד לחוק וניצלו את סמכותם הציבורית לצרכים אישיים.

על פי החשד, המפקחים הגיעו לביקורות בשטח בנכסים בהם בוצעה בנייה בלתי חוקית - אך במקום לפעול בהתאם לנהלים, איפשרו את המשך הבנייה ללא היתרים, בתמורה לשוחד כספי וטובות הנאה נוספות.

מהחקירה עולה כי החשודים פעלו גם במניעת אכיפה עתידית, ובמקרים מסוימים שבו לאחר תקופה לגבות תשלום נוסף מבעלי הנכסים - תוך התחזות לבעלי סמכות לסגירת תיקים או עיכוב אכיפה. על פי החשד, הם גרפו לכיסם סכומי כסף משמעותיים.

היום, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, פשטו בלשי מפלג ההונאה על בתיהם של החשודים, ביצעו חיפושים ועצרו אותם לחקירה.