הצעת החוק לתיקון חוק המאבק בטרור, שיזם חבר הכנסת צבי סוכות, עברה היום (שני) בקריאה שנייה ושלישית בוועדת החוקה, חוק ומשפט בראשות ח"כ שמחה רוטמן.

את המשך קידום ההצעה הובילו חברי הכנסת אליהו רביבו, יצחק קרויזר ולימור סון הר מלך, לאחר שח"כ סוכות יצא לתקופה מהכנסת במסגרת החוק הנורווגי.

הצעת החוק, שכבר עברה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, משנה את ההתייחסות לעבירת ההסתה לטרור בשני היבטים עיקריים.

ראשית, המבחן ההסתברותי הנדרש להרשעה בעבירה זו ישתנה מ"אפשרות ממשית" ל"אפשרות סבירה", מה שיאפשר להחיל אכיפה רחבה יותר נגד פרסומים המעודדים או מביעים הזדהות עם מעשי טרור.

שנית, החוק מוסיף עבירה חדשה: פרסום דברי שבח, אהדה או הזדהות עם אדם שביצע מעשה טרור שעניינו רצח. עבירה זו לא תחייב הוכחת סכנה, אלא רק כוונה להזדהות עם המעשה, בהתאם להצעת ח"כ רוטמן.

התיקון נולד על רקע דיונים בוועדה שעסקו בפיקוח של הפרקליטות על המשטרה בעבירות הסתה לטרור. כיום מחויבת המשטרה לקבל את אישור הפרקליטות לפני פתיחת חקירה, מצב שמגביל את האכיפה.

ח"כ רוטמן, ח"כ סוכות וחברי קואליציה נוספים פעלו לשנות את המצב ולאפשר למשטרה חופש פעולה נרחב יותר.

סוכות אמר, "מדינה שמאפשרת לאנשים לפאר רוצחי יהודים בשם חופש הביטוי חותרת תחת עצמה. יזמתי את התיקון הזה כדי לאפשר לרשויות לפעול בנחישות בלי חסמים משפטיים מיותרים. אני מודה לח"כ לימור סון הר מלך על ההובלה בתקופה שבה לא הייתי בכנסת ולח"כ שמחה רוטמן על ההובלה המקצועית והנחושה בוועדה".

השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, מסר: "מדובר במהפכה של ממש במאבק נגד ההסתה לטרור. במשך שנים ראינו איך טרוריסטים מסיתים ברשתות, קוראים לרצח יהודים ולפגיעה בחיילי צה"ל - והמערכת פשוט לא פעלה בזמן. החוק שלנו בא לשנות את זה. מעכשיו למשטרה יהיו הכלים לפעול מיידית, לעצור מסיתים לפני שהם שולחים את המחבלים הבאים. כך מחזקים את ההרתעה וכך מצילים חיים".

סגנית יו"ר הכנסת, ח"כ לימור סון הר מלך, הוסיפה: "הצעת החוק הזו עוסקת בדיני נפשות. המצב האבסורדי שבו קצין משטרה רואה עבירות הסתה שעלולות להביא באופן מידיי לפיגועי טרור, נאלץ לבקש אישור לפתיחה בחקירה חייב להיפסק לכן הגשנו את הצעת החוק הזו. משטרת ישראל היא גוף שאחראי על ביטחון אזרחי ישראל ועלינו להקנות לה את כלל הכלים הרלוונטים להצלחתה במלחמתה בטרור".