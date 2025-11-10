ח"כ עמית הלוי (הליכוד) הביע היום (שני) ביקורת חריפה על מדיניות ישראל כלפי רצועת עזה.

בריאיון לתוכניתם של ענת דוידוב ואודי סגל ב-103fm אמר הלוי כי חמאס נמצא כיום "בשיא כוחו", וכי ההנהגה הישראלית אינה נוקטת ביד קשה מספיק.

"אנחנו צריכים מול האויב הזה להציב משוואות מסוג אחר לגמרי", פתח הלוי את דבריו. "כל מי שישר עם עצמו יודע שחמאס היום בשיא כוחו. שמעתי את שר הביטחון אומר שלשום שהוא הנחה את צה"ל להשמיד את כל המנהרות ברצועת עזה. במחילה, אם זאת לא הייתה טרגדיה - זאת היתה קומדיה".

הלוי הוסיף: "כל חייל במודיעין יודע שחמאס שיקם רק בשבועיים האחרונים בקצב מוטרף את כל מנהרות הטרור בשטחו, התעשייה הצבאית בחמאס עובדת בטורבו. המפלצת הזאת ששואפת לערוף ראשים לא שינתה כלום".

הוא התייחס גם להשבתו של סגן הדר גולדין ז"ל לקבר ישראל לאחר 11 שנים בעזה, ואמר: "אני רוצה לחשוב שההתנהלות שהייתה - אי עמידה מול האויבים שלנו והמשך הכנסת סחורות ודברים הומניטריים כשהדר נמצא שם - אני רוצה לקוות שזה כבר לא המצב".

בהתייחסות למעורבות בינלאומית במהלכים הביטחוניים אמר: "אני ממש לא בטוח שזה המצב", קבע. "אין מתנות חינם כשיש לחמאס שכפ"ץ טורקי-קטארי-מצרי-אירופי-אמריקני. שמעתי שג'ארד קושניר הגיע לפתור את 'כיס רפיח' - לא הכול כיסים ולא הכול עסקים. במזרח התיכון אנחנו עומדים מול אויב אידאולוגי שרוצה להשמיד אותנו. לצערי הרב חזרנו לשגרה, לשגרה הרעה".

ח"כ הלוי חתם באמירה חריפה: "בסופו של דבר, הדרך שהולכים בה עכשיו מביאה לתוצאות לא טובות. צריך פספורט אמריקני כדי להיכנס לקריית גת? אנחנו צריכים את הדרך הפשוטה להגן על עצמנו בעצמנו. אך אחד אחר לא יעשה את זה בשבילנו - לא האמריקנים, לא האזרים ולא הפקיסטנים".