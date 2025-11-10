בית משפט השלום בירושלים הורה היום (שני) למשטרה להשיב לרב מנחם בן שחר את ארבעת המחשבים שהוחרמו ממנו במהלך פשיטה משטרתית שנערכה בביתו לפני כשבועיים.

הרב בן שחר, ר"מ בישיבת חומש, נעצר בחשד לעבירת הסתה - ושוחרר לאחר חקירה.

לאחר שחרורו, פנה ארגון חוננו למשטרה בבקשה להחזיר לרב את המחשבים ששימשו אותו בעבודתו, אך לדבריהם הפנייה לא נענתה.

בעקבות כך, עו"ד נתי רום מהארגון עתר לבית המשפט - וזה קיבל את עמדתו והורה על השבת כלל המחשבים שהוחרמו.

רום מסר לאחר ההחלטה: "פרשה מבישה שאני מקווה שהגיעה היום אל סיומה. חקירה שהורתה בחטא, לידתה בחטא וקבורתה מחויבת המציאות. מי שמבליג על הסתה פרועה מצד אחד של המפה לא יכול לפשוט על בית רב בשומרון לפנות בוקר כאילו היה ראש מאפייה, לעצור אותו לחקירה ולהחרים לו מחשבים שמשמשים אותו לעבודתו החינוכית".

לדבריו, "בית המשפט ראה את 'החומר המסוכן' ותהה בדרכו כיצד הדברים מבססים עבירת הסתה. חבל שבזה מתעסקים בימים אלו בשב"כ ובפרקליטות. אני מקווה שמי שצריך להסיק מסקנות מהאירוע המביש הזה יתקן את הדרוש תיקון".