השמדת המנהרה דרכה נחטף הדר גולדין דובר צה"ל

צה"ל השמיד בתחילת השבוע פיר מנהרה ברפיח שברצועת עזה דרכו נחטף סגן הדר גולדין לפני 11 שנים וחצי.

השמדת המנהרה בוצעה על ידי לוחמי צוות הקרב של חטיבת הנח"ל שעות ספורות לאחר חזרת גופתו של גולדין ז"ל לישראל.

גולדין, לוחם ומפקד בסיירת גבעתי, נפל בקרב ברפיח באוגוסט 2014, ונחטף על ידי מחבלי חמאס למנהרה תת-קרקעית במהלך הפסקת אש. מאז הוגדר כחלל שמקום קבורתו לא נודע, עד שביום ראשון האחרון, זוהתה גופתו בישראל והובאה לקבורה.

הקרב שבו נהרג גולדין הפך לאחד הרגעים הקשים של מבצע "צוק איתן". במהלך הקרב נהרגו גם רס"ן בניה שראל וסמ"ר ליאל גדעוני.

לאחר חטיפתו של גולדין, הופעל "נוהל חניבעל" ונפתחה מתקפה רחבה באזור. פעולת המרדף שנוהלה בשטח נמשכה ימים, אך הסתיימה ללא השבתו של גולדין.

סגן מפקד הפלס"ר, סגן איתן פונד, הוביל מרדף אחר החוליה שנמלטה במנהרה, והצליח להשיג ראיות לקביעת מותו של גולדין. על תפקודו עוטר פונד בעיטור המופת - העיטור הגבוה ביותר שהוענק בעקבות המבצע.