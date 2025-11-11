הרב רפי פרץ, שבימי כהונתו כרב הצבאי הראשי היה זה שהכריע שאכן הדר גולדין ז"ל נהרג והודיע זאת למשפחתו, השתתף בהלווייתו של הדר וסיפר לערוץ 7 על תחושת סגירת המעגל ביום זה.

הרב פרץ רואה בהבאתו של הדר לקבורה הרבה מעבר, כלשונו, להבאת עוד חלל יקר לקבורה. "באופן אישי אני סוגר מעגל מאוד ארוך כמו רבים בשולי המשפחה, מעגל שהתחיל בצוק איתן. הייתי זה שצריך גם לבשר למשפחה וגם לקבל את ההחלטה על דבר מותו של הדר. ברוך ה' אנחנו זוכים מכוחו של עם ישראל, מכוחו של צה"ל ובשם ה', ואנחנו רואים שבדרך מופלאה הקצין האחרון הוא זה שחוזר ומביא אתו את כולם. הדר חזר הביתה. נסגר מעגל. עם ישראל שמח וזו לא שמחה פרטית".

על תחושתו בעת ההודעה שמסר למשפחת גולדין לפני 11 שנים על נפילת בנם, אומר הרב פרץ כי היה ברור לו שהוא אינו מותיר את המשפחה במצב תלוי, אלא אומר לה דברים מוחלטים ומתפלל שהדר יימצא מהר וישוב הביתה. "זה קרה אחרי הרבה זמן ויש הערכה עצומה למדינת ישראל ולכל מי שטרח בכך ולמשפחה היקרה שלא ויתרה על הערכים שלה ושידרה כל הזמן ערבות הדדית ושמדובר במלחמה על הלב הפועם של העם הזה, והם צדקו".