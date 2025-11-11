בין הרבים שהגיעו לחלוק כבוד אחרון לסגן הדר גולדין הי"ד הייתה גם מאיה אוחנה מורנו, אלמנתו של סא"ל עמנואל מורנו ז"ל, שהתיחסה בשיחה עם ערוץ 7 לרגע הקשה והמרגש של הבאת הדר לקבורה באדמת ארץ ישראל.

"זה הכי מוזר להגיד שאני שמחה שיש לוויה, אבל עם ישראל שמח כי משפחת גולדין הובילה כאן מהלך שמראה לנו שערכים זו דרך שיש לה תוצאה, וכשאנחנו שוכחים את הערכים אנחנו מגיעים לכאוס, לאי סדר ושכיחת ערך החיים והסיבה לכך שאנחנו בארץ הזו, הסיבה שבשבילה אנחנו נלחמים על הארץ הזו והבאת חלל לקבורה זה אחד הערכים הללו", היא מדגישה.

אוחנה מורנו מציינת כי להערכתה ישראל היא אחת המדינות היחידות שמתעקשת על הבאת חללי מערכותיה לקבורה. "זה מה שמייחד אותנו ואומר שערך החיים הוא מעל הכול. לאורך כל הדרך משפחת גולדין העבירה מסר של כבוד וממלכתיות שלא קיימת היום, ובנחישות הממלכתית הזו ללכת על דרך האמת וערך החיים הגבוה של הבאת חלל לקבורה הראויה לו בארץ הקדושה הזו, הם אומרים לנו שזה אפשרי וזה נותן לי תקווה גדולה שיש תקומה".

על התקופה הארוכה שעברה עד שהובא הדר לקבורה היא אומרת "זה היה ארוך מדי. היו אופציות אחרות בדרך. היום זה לא הזמן לדבר על כך. כעת הוא השלב של לכאוב ולשמוח ביחד".