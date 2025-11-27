תיעוד דמטי שפורסם ברשתות החברתיות חושף מבצע מודיעיני מתוחכם שבוצע בלב רצועת עזה, במסגרתו נעצר ד"ר מרואן אל-המס - רופא חמאס שקבע את מותו של סגן הדר גולדין ז"לשנחטף בסיום מבצע צוק איתן.

המעצר התרחש בחודש יולי האחרון, והסרטון שמופץ כעת, ככל הנראה ביוזמת גורמי מודיעין ישראליים, מתאר את מהלך הפעולה: אל-המס הוזמן לצילומים תחת אמתלה של הפקת סרט דוקומנטרי על פועלו, תחת השם "גיבור עזה". במהלך ההפקה, שהוצגה לו כהפקה בינלאומית, הוא נעצר.

בקטעים מהסרטון נראים ריאיונות עם הרופא, ושיחות שלו עם אישה דוברת צרפתית, המזדהה בשם "שרלוט", אשר לפי הסרטון הייתה זו ששכנעה אותו להשתתף בצילומים. היא גם ניהלה עמו התכתבויות אישיות תחת קבוצת וואטסאפ בשם "התייעצויות בלגיות".

באחת מההתכתבויות כותב לה הרופא: "אני מכיר אותך רק לזמן קצר, אבל אני מרגיש שאנו מכירים זה את זו זמן רב, ושאת יותר פלסטינית מהפלסטינים". בהמשך הוא אף מציע לה לבקר בעזה ולבלות עמו בחוף הים.

לצד השיחות האישיות, הסרטון מציג תיעודים של אל-המס בפעילויות צבאיות בשורות חמאס - נושא רקטה ומטפל במחבלים. בסיום התיעודנראים כוחות צה"ל מורידים אותו למנהרה בה ככל הנראה הוחזקה גופתו של הדר גולדין ז"ל.

לאחר מעצרו הועבר אל-המס לישראל, אך סירב לשתף פעולה עם החוקרים ולא מסר מידע על מקום קבורתו של גולדין. גם מעצרה של בתו, תסנים, לא הוביל לשינוי בעמדתו.

ד"ר אל-המס שימש רופא מטעם חמאס בעת הקרב שבו נהרג סגן הדר גולדין ז"ל באוגוסט 2014, סמוך לרפיח, זמן קצר לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף. גופתו של גולדין הוחזקה ברצועת עזה במשך 11 שנים, והושבה לישראל בתחילת החודש.