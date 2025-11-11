תיעוד: משפחת גולדין במסע בדרכו האחרונה של הדר בן גוטמן

יום סוער ומלא בכאב עבר על בני משפחת גולדין במסע בו ליוו את הדר הי"ד בדרכו האחרונה - אחרי שהושב משבי חמאס.

הערב (שלישי) מתפרסם תיעוד מתוך הרכב של המשפחה בעת שיצאה ללוות את ארונו של סגן הדר הו"ד בדרכו האחרונה רגע לפני ההלוויה.

הרכב עבר לאורך העיר כפר סבא שם חלקו לגולדין אלפים כבוד אחרון כשהם נושאים דגלי ישראל לבקשת המשפחה.

בתחילת מסע הלוויה, הרב הצבאי הראשי תא"ל איל קרים הצדיע לארון. הרב קרים היה חבר בבית הדין של הרבצ"ר כשנקבע שסגן גולדין אינו בין החיים.

הרמטכ"ל אייל זמיר ציין בהספדו, "הרגע הזה אוסף לתוכו אלפי ימים של ציפייה ושל עצב תהומי, רגע שאליו כוונו כל התפילות כולן במשך יותר מ-11 שנים. בהצדעה ובהרכנת ראש, אנחנו מלווים היום את הדר בדרכו האחרונה, שלה היה ראוי מזמן, לאחר תקופה שבה הפכתם אתם, משפחה יקרה, למצפן ולמצפון בעבור עם ישראל כולו, מצפן שאותו אנו בצה"ל נמשיך ונישא לעולם".

"המעגל נסגר - מבצע 'צוק איתן' הסתיים. לאה ושמחה, צור, חמי איילת ועדנה, עם שלם צעד איתכם יחד לדרך המפרכת לשובו של הדר".

הספדו של הרמטכ"ל לסגן הדר גולדין צילום: דובר צה"ל

מפקד חטיבת גבעתי אל"ם נתנאל שמכה ספד להדר, "הדר, היית הטוב שבטובים. היית שילוב ייחודי של אחד שעוזר לכולם ובמקביל היית מקצוען אמיתי. בשלהי הלחימה נפלת עם חבריך. מאז אותו יום חינכנו דור שלם ברוחך. בכל קורס פיקודי סיפרנו עליך, על הרוח, האחריות, היושרה והמקצועיות. סגרנו את הפרק של 'צוק איתן'. החטיבה לא ויתרה לא על הדר ולא על המשפחה ולא על הערכים - שלא משאירים אף אחד מאחור".

אביו שמחה גולדין ספד: "התנהלו בדרך הישר ואל תשנאו אחד את השני. הדר ביקש מאמא שלו ללמד אותו תפירה ותפר בעצמו את המילים 'עוז וענווה', הוא היה לוחם יהודי. ב-11 השנים הקודמות הפקרנו את הדר בשבי האויב, התמכרנו לכבוד, לכסף ולכוח ושכחנו את כור מחצבתנו. לא הצלחנו לשכנע את החברה הישראלית, שהפקירה את החללים, עד שמחת תורה".

האם, לאה גולדין אמרה בכאב גדול, "הדר, חיכינו לך 11 שנים. זה המון זמן. המון. אין לי באמת הסבר איך עשינו את זה. בכל רגע ששקענו היה קופץ מישהו מהמשפחה ואומר 'אבל מה הדר היה אומר'. אז אנחנו פה בגלל כל הוראות ההפעלה שהשארת לנו ובזכות מי שאתה. חוץ מדבר אחד קטן, שבכל זאת חיכיתי שתקפוץ פתאום ותגיד הכול בסדר".

"מצאתי הבוקר קטע שכתבת לחניכים שלך מבני עקיבא. היו לך קצת צרות בשבט שלך, וכתבת דברים שקשה להאמין שילד בן 16 כותב. כתבת: 'אנחנו שואפים גבוה, אבל עכשיו במציאות בעיניים שלנו אנחנו רואים חושך. אין שבט, שבט לא מגובש, שבט מפורק, שבט מיותם. אז מה צריך לעשות? צריך להתחיל לעבוד, לאסוף קרני אור ולאט לאט אפשר להגיע למטרה שלנו".

האח חמי גולדין ספד: "במה לא התעסקנו כשהשדות נשרפו בדרום, כשעמדנו בחץ השחור, במה לא התעסקו פה - חוץ מלהחזיר שבויים, להחזיר אותך הדר. ולכם לרימות הנבלות בעזה, שנותנים לכם טייטלים כמו 'חמאס', אתם סתם עשויים מבוץ ומרפש. תסתכלו טוב טוב על העם הזה שעומד פה, ועל המשפחה הזאת - כי עם המשפחה הזאת של עם ישראל לא מתעסקים. אנחנו מחזירים את כולם".

האח צור גולדין ספד: "טרור החטיפות של חמאס הוא טרור המכוון נגד משפחות, ונועד לפורר את החברה הישראלית המורכבת ממשפחות. להעמיד אינטרס של משפחה אחת מול החברה כולה, לגרום לנו לבחור מי שווה יותר ומי פחות, לגרום לנו לבחור ערך אחד ולפסול ערך אחר, לפרק אותנו מבפנים. הניצחון שלנו במלחמה הזאת, כולנו, הוא שהכותרת של החברה הישראלית - לא מוותרים זה על זה, לא משאירים אף אחד מאחור".

עדנה סרוסי, ארוסתו של הדר, ספדה: "הדר שלי הגיבור, אתה בבית, סוף סוף. מגיע לך הדר שנדבר עליך, שניתן מקום לאישיות הכל כך מיוחדת שלך שהסתובבה בנינו, שהשפיעה כל כך הרבה טוב ואור וכל כך חסרה לנו. אין הרבה מילים שמצליחות לתאר אותך באמת. אתה אינסופי. אתה עוצמתם של החיים. אתה כוח ואור, יצירה והומור, מחשבה ועומק, צימאון ותעוזה, שכל ורגש, תום ואהבה".

היא שיתפה: "מאז שהלכת תמיד דיברתי על כמה חיות היתה בך, כמה היא פיעמה בך החל מהעיניים הבורקות הצמאות והסקרניות, דרך החיוך מאוזן לאוזן שלך ועד קצות האצבעות- היית כל כולך חי, מתמסר צמא לחיים, שואף קדימה. במשך 11 שנים ושלושה חודשים היה לי נדמה שבמובן מסוים החיות הזאת נעלמה מהעולם, שההעדר שלך העלים גם אותה. אבל אתמול שראינו אותך בשורה, הרגשתי איך הנוכחות שלך גם כשאין בה חיים - היא מלאה בחיות. זה היה רגע של טוהר וזוך ושל אמת אחת פשוטה אמיתית וכנה של דברים שבאים על מקומם".

"זכיתי להיכנס למשפחה שלך הדר, גם אם לא זכיתי להתחתן איתך כמו שרצינו. זכיתי לעבור איתם מסע מטורף ששם ליספוט חזק על מה הם ערכים, ואיך נלחמים על דברים שחשובים לנו, ואם לא אנחנו נלחם - אז מי? למדתי מהם על נחישות ועוצמה ועל הכוח של אנשים פשוטים עם אמונה גדולה בצדקת הדרך. אני מעריצה אותם על הדרך הזאת. נוח בשלום הדר שלי, כל כך מגיע לך לנוח בכבוד, אבל אני מבקשת ממך שתמשיך לשלוח לי נקודות של אור, סימני דרך, איתותים קטנים שיעזרו לי לגדול להפוך לטובה יותר ולהרגיש אותך איתי כל הזמן".

הזמר עידן עמדי שהיה פעיל במאבק להשבתו של הדר ספד: "7.10 הוא לא אסון, הוא מחדל. אסון אומרים על סערות טבע, על שרפות, על תאונות. 7.10 הוא מחדל, הוא עיוורון מכוון על אף כל הסימנים שהיו חרוטים על הקיר. זו איננה מלחמת תקומה. תקומה היא תהליך כואב של יחיד או של עם, שמכירים בטראומה או במשבר, שמודים בנפילה או בחורבן, שלא מטאטאים מתחת לשטיח עובדות. תקומה תתאפשר כשנכיר בכך באמת, בעובדה שכשלנו. כשנהיה קשובים לחקור ולתקן את הליקויים הפנימיים, רק אז נוכל לקום".

בני משפחת גולדין ביקשו כי היום הזה יוקדש לזכרו של הדר - ברוח מורשתו המחברת, הענווה והאופטימית - ולהימנע משיח פוליטי סביב האירוע.

ראש העיר כפר סבא רפי סער מסר: "יש רגעים שמילים לא יכולות לתאר. לאחר 11 שנים של ציפייה, כאב ותקווה, סגן הדר גולדין ז"ל מובא למנוחת עולמים במולדתו האהובה ובעיר כפר סבא. הבוקר עם ישראל כולו מלווה את הדר ז"ל עם דגלי ישראל בדרכו האחרונה. אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו ונמשיך לחבק ולתמוך בהן גם בשעות אלה".

