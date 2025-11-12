נשיא סוריה, אחמד א-שרע, הצהיר כי הדרך להסכם עם ישראל מותנית בנסיגתה מהשטחים שכבשה לאחר נפילת משטרו של בשאר אל-אסד.

את הדברים אמר בראיון לעיתון "וושינגטון פוסט" שפורסם הלילה (רביעי) ושנערך לאחר הפגישה ההיסטורית שקיים ביום שני עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. הוא הוסיף כי הנשיא האמריקני תומך בעמדת סוריה וצפוי להפעיל לחץ על ישראל בעניין זה.

א-שרע אישר בראיון כי "אנחנו מעורבים בשיחות ישירות עם ישראל, ועברנו כברת דרך לכיוון הסכם". עם זאת הוא הדגיש: "כדי להשיג הסכם סופי, ישראל צריכה לחזור לגבולות שלפני 8 בדצמבר (מועד נפילת משטר אסד)".

לדבריו, "ארצות הברית תומכת בנו במגעים הללו, והמון גורמים בינלאומיים מצדדים בעמדה הזו שלנו. היום גילינו שגם הנשיא טראמפ מצדד בכך, והוא יפעיל לחץ בהקדם האפשרי כדי להשיג פתרון לסוגייה הזו".

א-שרע האשים את ישראל בהפרת הסכם שביתת הנשק משנת 1974 וטען: "סוריה נכנסה למלחמה עם ישראל לפני 50 שנה. ב-1974 היה הסכם שביתת נשק. הוא החזיק 50 שנה. כשמשטר אסד נפל, ישראל הפרה את ההסכם הזה. הם הרחיבו את נוכחותם בסוריה, גירשו את כוח שמירת השלום של האו"ם וכבשו שטחים חדשים".

הוא התייחס לטענות ישראל בנוגע לחשש מאיראן וחיזבאללה ואמר: "הצעדים שישראל נקטה בסוריה לא נובעים מחששות ביטחוניים, אלא משאיפות להתרחבות לעוד שטחים. ישראל תמיד אמרה שהיא חוששת מהאיומים של המיליציות האיראניות ומנוכחות חיזבאללה - אבל אנחנו אלו שגירשו את הכוחות הללו מסוריה".

כשנשאל האם יסכים לפרוז אזורים מדרום לדמשק מנשק, השיב א-שרע: "בסופו של דבר זהו שטח סורי, ולסוריה צריכה להיות החירות לנהל את שטחה".