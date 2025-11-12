גיל סגל, לשעבר מנכ"ל מפלגת יש עתיד ויד ימינו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד, הוצע כמועמד לראשות קרן קיימת לישראל - מינוי שמעורר סערה, על רקע החלטת המפלגה לפרוש מהמוסדות הלאומיים.

ביש עתיד מיהרו להבהיר כי אין להם כל קשר למינוי. בהודעה שפרסמה המפלגה נמסר: "יש עתיד אינה חלק מההסכם במוסדות הלאומיים ואינה צד במינוי יו"ר קק"ל".

עוד נמסר כי "אם תפקיד זה יועבר לגיל סגל הרי שמבחינתנו זה אומר שהוא עזב את המפלגה ויש פה יותר מצל של חשד לשחיתות שצריך להיחקר. אנחנו מאמינים שגיל לא חלק מזה".

כזכור, בשבוע שעבר הודיע לפיד כי מפלגתו פורשת מההסכמים החדשים במוסדות הלאומיים. לדבריו, ההחלטה התקבלה לאחר שהתבררו לו פרטים שונים על חלוקת התפקידים והתקציבים. "רצינו להיכנס, לעשות מהפכה ולנקות את המוסדות - אבל הבנתי שאי אפשר לתקן את זה, וצריך לסגור את זה", אמר.

יש עתיד הייתה צפויה לקבל מספר תפקידים בכירים, בהם יו"ר קק"ל - תפקיד שיועד לח"כ מאיר כהן, שהיה אמור להתפטר מהכנסת לצורך כך.

לדברי לפיד, ההחלטה התקבלה בין היתר על רקע אישור שורת תקציבים והסכמות, ובהם: תוספת של 200 מיליון שקלים לחטיבה להתיישבות, הקצאת 60 מיליון שקלים להסתדרות הציונית העולמית - פי שלושה מהתקציב בשנת 2015, מינוי יו"ר "עמית" בקק"ל לבן משפחתו של יו"ר ש"ס אריה דרעי, ותקציב חדש ל"שירותים רוחניים" - לראשונה בתולדות המוסדות הלאומיים.