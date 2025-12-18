במהלך מעמד הדלקת הנר החמישי של חנוכה ברחבת הכותל המערבי, שוחח יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל עם ערוץ 7 והתייחס לגל האנטישמיות בעולם - ובמיוחד לפיגוע הקטלני שאירע באוסטרליה.

חגואל הביע התרגשות מהמעמד החגיגי בכותל, שמשך אליו אלפי משתתפים מכל רחבי הארץ והעולם, דווקא בימים שבהם הקהילות היהודיות מתמודדות עם איומים קשים.

הוא ראה בהגעת ההמונים ביטוי לעמידה איתנה של העם היהודי אל מול גל השנאה, וליכולת להמשיך באור למרות החושך שסביב.

בהתייחס להתמודדות עם האנטישמיות העולמית, הדגיש חגואל את הפעילות שנעשית לחיזוק החוסן והזהות היהודית בקהילות התפוצות. הוא הדגיש כי ההסתדרות הציונית פועלת בשטח ומלווה את הקהילות היהודיות גם באירועים קשים, בהם הן נאלצות לבטל חגיגות ופעילויות מחשש לפגיעה.

הוא התייחס גם למידת האחריות של ממשלות העולם, ובפרט ממשלת אוסטרליה, להגנה על אזרחיהן היהודים. לדבריו, התרעות שהעבירה ההסתדרות הציונית בנוגע לחשש לפיגועים התקבלו מבעוד מועד, אך לא זכו למענה מספק.

הוא הבהיר כי על כל ממשלה להבטיח את ביטחונם של כלל אזרחיה, והזהיר מפני התייחסות מקלה לאיומים על חיי יהודים.

למרות התחושות הקשות בעקבות הפיגוע, סיים חגואל בנימה אופטימית - בצורך להמשיך ולהגביר את האור, תוך אמונה בחוזקו של העם היהודי וביכולתו לעמוד גם באתגרים הקשים ביותר.