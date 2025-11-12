גבר בן 32 נפצע הבוקר (רביעי) מדקירה סמוך לשכונת גני יער בלוד.

כוחות ההצלה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ופינו אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא כשהוא במצב בינוני עד קשה, עם פציעה חודרת.

המשטרה פתחה במצוד אחר החשוד במעשה, והרקע לאירוע נמצא בבדיקה. בין האפשרויות שנבחנות: חשד שמדובר בפיגוע דקירה.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו למקום סיפרו כי מצאו את הפצוע כשהוא בהכרה מלאה.

"הגענו למקום במהירות וראינו גבר בן 32 כשהוא בהכרה וסובל מפציעה חודרת בגופו", סיפרו ד"ר יעקב פיקסלר, רופא מתנדב במד"א, וחובשי רפואת חירום מני ג'סואן ופנחס סלמה. "התחלנו בהענקת טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים ופינינו אותו במהירות לבית החולים".