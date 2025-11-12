לבית המשפט לתעבורה בתל אביב הוגש היום (רביעי) כתב אישום נגד הזמר והשחקן גידי גוב, כחודשיים לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים בנתיבי איילון תחת השפעת אלכוהול.

לפי כתב האישום, גוב מואשם בשורת עבירות תנועה, בהן נהיגה בקלות ראש, התנהגות הגורמת נזק, וכן נהיגה תחת השפעת אלכוהול. האירוע התרחש בעת שגוב פגע ברכב אחר, וגרם לתאונת שרשרת בכביש המרכזי.

במקביל להגשת כתב האישום, הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על פסילה מינהלית של רישיונו של גוב, זאת נוכח חומרת המעשים המיוחסים לו.

גוב העיד בתום חקירתו: "הייתי בהופעה ושתיתי קצת וויסקי. איבדתי שליטה על הרכב".

מטעמו של גוב נמסר למחרת התאונה, "גידי גוב עבר הלילה תאונת דרכים בעיר תל אביב. מצבו טוב, הוא מתאושש בביתו. בריאות לכולם".