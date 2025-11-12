מפקד חיל האוויר לשעבר, אלוף (בדימוס) הרצל בודינגר ז"ל, הובא אתמול (שלישי) למנוחות בטקס צבאי בבית העלמין בקריית שאול.

בודינגר נפטר ביום שני השבוע, והוא בן 82 במותו. הותיר אחריו אישה וארבעה ילדים.

מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, הניח את זר צה"ל על קברו של בודינגר וספד לו: "כמפקד חיל האוויר הישראלי קיבלת החלטות גורליות רבות, שהשפיעו על ביצור ביטחוננו עד עצם היום הזה".

הוא הוסיף: "פיקדת על פעולות מבצעיות נועזות, יצאת למאות גיחות כטייס קרב, אך בזאת הפעם, לא כל מטוסינו שבו בשלום לבסיסם".

"נוח בשלום על משכבך, נזכור אותך לנצח, נספר על מורשתך המפוארת, מנהיגותך תהיה עבורנו השראה. נחבק ונחזק את משפחתך. בשם חיל האוויר וצה"ל כולו, אני מצדיע לך בכאב גדול על לכתך מאיתנו".

מצה"ל נמסר כי הוא מצדיע על פועלו, מורשתו ותרומתו רבת השנים לביטחון ישראל.