אופיר אנגלסמן, לוחם צה"ל שרגלו נקטעה במהלך הלחימה לאחר היתקלות עם מחבלים, פנה לראש הממשלה ולשר הביטחון בדרישה נחרצת לא לאפשר את יציאתם של המחבלים הכלואים במנהרות רפיח.

לדבריו, המלחמה בעזה טרם הסתיימה, ויש להשלים את מטרותיה באמצעות השתלטות על השטח והחזרת ההתיישבות.

"אני פונה לשר הביטחון וראש הממשלה לא לאפשר למחבלים האלה שנמצאים במנהרה, באותה המנהרה המדוברת, לצאת משם בחיים. צריך לפוצץ את המנהרה עם המחבלים. זה מה שמגיע להם, וזה מה שצריך לעשות. אותו דבר בכל עזה, צריך למחוק אותם", אמר אנגלסטמן.

עוד הוסיף: "אנחנו לא סיימנו שם את המלחמה, המלחמה לא נגמרה. אנחנו חייבים למחוק את האויב בעזה, לכבוש את השטח ולהתיישב בה. להתיישב בכל רצועת עזה, רק זה יביא לנו ביטחון".

לדבריו, יש להשליך את מדיניות הלחימה גם על יהודה ושומרון ולפעול בצורה דומה. "אותו הדבר ביהודה ושומרון. אנחנו נמצאים במלחמה וצריך להבין את זה. המלחמה פה נמשכת, אנחנו צריכים להמשיך להכות באויב ולהראות לו מי בעל הבית. חייבים להמשיך, להתפרס, לבנות, להתיישב. רק זה יביא לנו ביטחון, ביהודה ושומרון ובכל חלקי הארץ".