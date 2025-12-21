אופיר אנגלסמן ליד החנוכייה ללא קרדיט

אופיר אנגלסמן, לוחם שנפצע במהלך המלחמה ואיבד את רגלו, הגיע הערב (ראשון) לקניון ויצמן שבאיכילוב בתל אביב, שם הצטלם סמוך לחנוכייה שבשבוע שעבר תועדה אישה ערבייה מכבה בה את הנרות.

אנגלסמן הגיע למקום יחד עם בני משפחתו ועם שליח חב"ד באיכילוב, וביקש להביע הזדהות וחיזוק בעקבות האירוע שעורר סערה ציבורית.

לאחר הביקור פרסם אנגלסמן את התמונה וכתב: "הגענו להצטלם עם הנרות שכיבתה בסתר ערביה אנטישמית, פחדנית. את עם ישראל אף אחד לא יכבה. ואת כל אויבנו צריך למחוק. עם ישראל חי!"

בתוך כך, במשטרה שוקלים לבדוק חשד לעבירה של עלבון דת, לפי סעיף 170 לחוק העונשין, האוסר על "הרס, נזק או חילול של מקום פולחן או כל עצם המוחזק מקודש לקהל אנשים, מתוך כוונה לבזות דתם, או ביודעין שהם עשויים לראות במעשה זה עלבון לדתם".