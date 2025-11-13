הכנסת ספר תורה בישיבת הגולן צילום: באדיבות המצלם

בישיבת הגולן התקיים אתמול (רביעי) אירוע הכנסת ספר תורה מרגש לעילוי נשמת שלושה קצינים שנפלו במלחמת חרבות ברזל: רב סרן אייל שומינוב, סרן איתי סייף ורב סרן יפתח שחר.

שלושת הקצינים שירתו בגדוד צבר של חטיבת גבעתי ופיקדו על חיילי מחלקת הבייניש - בני שיעור ו' מהישיבה.

הספר נתרם על ידי הורי חיילי המחלקה, כהוקרה והנצחה למפקדים אשר ליוו את תלמידי הישיבה בתקופת שירותם הצבאי והיוו עבורם דמויות מופת.

באירוע השתתפו תלמידי הישיבה, תלמידי שיעור ו' והוריהם, משפחות הנופלים, וכן נציגים רבים מגדוד צבר. נציגי הישיבה ציינו כי הכנסת ספר התורה מבטאת את הקשר העמוק בין עולם התורה לעולם הצבא, ואת הכרת התודה למפקדים שנפלו בעת מילוי תפקידם.