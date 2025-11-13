תא"ל (במיל') אורן סולומון, ששימש כראש צוות תחקירי המלחמה באוגדת עזה לאחר מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, מתייחס בראיון לערוץ 7 לדו"ח ועדת האלוף (במיל') סמי תורג'מן שהוגש השבוע לרמטכ"ל אייל זמיר, וקובע כי תחקירי צה"ל לוקים בחסר ואינם ראויים.

סולומון מפרט את השתלשלות האירועים עד להקמתה של ועדת האלוף תורג'מן: "הרמטכ"ל, הרצי הלוי, הוביל הליך של תחקירים מבצעיים בצה"ל על האסון הגדול ביותר שקרה למדינת ישראל, אסון השבעה באוקטובר. הוא מינה בעלי תפקידים, צוותים, את מוקדי התחקיר, מה יתוחקר ומה לא יתוחקר, והוא הגדיר כמה כאלה שלא יתוחקרו כמו הסרבנות והנושא המשפטי. הוא הוביל צוותי תחקיר במשך שנה עם אלופים וקצינים בכירים, עשרות מתחקרים ומאות מסייעים לתחקירים. מדובר במאות אלפי שעות עבודה".

לדבריו, בעודו מנהל את התחקירים בדרג האוגדה, הודר מהכנס המסכם של סגל הפיקוד הבכיר: "מסיבה אחת פשוטה - הם יודעים שאני אולי היחיד שאגיד להם שהתחקירים אינם תחקירי אמת". סולומון מדגיש כי עיקר הטיוח התרחש בתחקירי המטה הכללי והפיקוד - תחקירים שהוא לא הוביל אך היה נוכח בהצגת ממצאיהם.

לדבריו, עיקר הטיוח התרחש בדרגי המטכ"ל והפיקוד - תחקירים שהוא לא הוביל אך היה נוכח בהצגת ממצאיהם. הוא אף שלח מכתב לרמטכ"ל הרצי הלוי, שבו התריע על כך. בתגובה, נפתחה נגדו חקירה פלילית, שלדבריו נסגרה לאחר שהוכח כי "הניסיון להעליל עליי סוכל".

עם כניסתו של הרמטכ"ל אייל זמיר, הוקמה ועדת האלוף (מיל') סמי תורג'מן לבחינת איכות התחקירים. סולומון לא הוזמן לדיוניה הראשונים, אך התעקש להשתתף ולבסוף הוזמן ביום הדיונים האחרון. במשך כארבע שעות הציג את עיקרי תחקיריו והצביע על תחקירים שלדבריו "אינם ראויים", ובהם כל תחקירי המטכ"ל.

באוגוסט סיימה הוועדה את עבודתה ודירגה את התחקירים בצבעים: תחקירים פסולים סומנו באדום, כאלה שדורשים תיקון בכתום, ותחקירים מקצועיים וראויים בירוק.

"הרמטכ"ל אייל זמיר מקפיא את מסקנות הועדה עד נובמבר ולא בכדי", הוא אומר. "הוא מבין שהמסקנות כבדות עם משמעויות גדולות מאוד. השבוע הרמטכ"ל יושב עם פורום המטכ"ל והם שומעים את תורגמן ומסקנותיו הלא פשוטות וכאן טמונה הפצצה האמיתית. הועדה קובעת באופן רשמי שכשישים אחוז מתחקירי צה"ל דורשים השלמות ותיקונים, ושכל תחקרי המטה הכללי, חמישה במספר, שהם החשובים ביותר ללמידה, פסולים, אדומים. רוב התחקירים התקינים הם בדרגי השטח. התחקירים למעלה פסולים".

לדבריו, מדובר בממצאים חמורים שמציבים סימני שאלה לגבי אחריות הדרג הבכיר: "התחקיר הזה טויח בכוונת מכוון על ידי הרמטכ"ל הרצי הלוי. לא יכול להיות שמאה אחוז מתחקירי הדרג המטכ"לי נפסלו. זה לכל הפחות מעורר שאלה גדולה שצריכה להיבחן. הרמטכ"ל ניסה להקטין את החלק שלו באחריות לאסון וניסה להוריד את האחריות למטה באופן שהוא חרפה. מי שמע שמפקדים מורידים אחריות לדרגי השדה, או למעלה לדרג המדיני?".

סולומון ממשיך ומדגיש כי בעיניו מדובר בפגיעה בביטחון המדינה: "אני טוען שיש כאן פגיעה בביטחון המדינה שמחייבת בדיקה חיצונית. המקבילה לזה היא שיבוש מהלכי חקירה, אבל בפורמט הצבאי אין הגדרה כזו, אבל היה כאן לפחות ניסיון לשיבוש ופגיעה בביטחון המדינה, כי כשאומרים שלא הפקנו לקחים כראוי המשמעות היא שאנחנו עלולים לחזור על אותן טעויות ולסכן חיי אדם".

"רובם של מפקדי השדה הם אנשים ישרים וגיבורים. זה שיש מיעוט, שבמקרה יש לו דרגות אלוף ומעלה, את זה צריך לתקן. יש כאן רמטכ"ל ואלופים שיושבים משך שעות, ממדרים את מי שהם רוצים, מטייחים, מניחים בצד דברים שלא נוחים להם".

הוא סבור כי יש להקים בדיקה חיצונית בלתי תלויה, וקורא לרמטכ"ל ולשר הביטחון לאפשר לו להציג את התחקיר שערך בעצמו "כי הוא היחיד שעוסק בנושאי הליבה של השבעה באוקטובר, לתקן ולהחזיר את אמון הציבור בצה"ל ואמון מפקדי צה"ל במפקדים הבכירים. כדי לתקן צריך להבין שטעינו ומכאן להתקדם לתיקון".

לסיום נשאל סולומון מדוע דווקא ועדת תורג'מן הצליחה להגיע למסקנות כה חותכות, והוא משיב: "יש כאן עניין מקצועי. יש כאן דברים שאי אפשר להגיע בעקבותיהם למסקנות אחרות. מי שקורא את הערכת המצב של הרמטכ"ל או של חטיבת המבצעים יכול רק לתלוש שערות ולקפוץ מהמגדל... אי אפשר לתרגם את הדברים אחרת. מדובר בדברים בסיסיים יסודיים וחדים וצריך לעשות אותם בצורה מקצועית ונטולת פניות כדי שנוכל ללמוד ולתקן".