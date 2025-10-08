דובר צה"ל מגיב לראשונה הערב (רביעי) לדברים הקשים שאמר תא"ל (במיל') אורן סולומון, לשעבר מנהל הלחימה באוגדת עזה וראש צוות תחקירי המלחמה, בהודעה שפרסם לאחר סגירת תיק החקירה נגדו בערב חג הסוכות.

"צה"ל דוחה בתוקף את טענותיו של תא"ל (מיל') אורן סלומון. אורן שימש כמנהל לחימה באוגדת עזה ומונה על-ידי מפקד האוגדה הקודם, תא"ל אבי רוזנפלד לראש צוות תחקירי ה-7.10 באוגדת עזה. הנ"ל לא כיהן כראש צוות תחקירי המלחמה המטכ"לי או מינוי דומה לכך. בחודש מרץ האחרון, מפקד האוגדה הנוכחי החליט לסיים את שירותו של הקצין ללא כל קשר למסקנותיו בתחקירים או לחקירת המצ"ח", אמרו בצבא.

בצה"ל הדגישו כי "גבורתם של כוחות הביטחון, בהם גם תא"ל (מיל') אורן סולומון - הצילה חייהם של רבים וצה"ל מעריך אותו על כך".

עם זאת ציינו כי "אמירותיו פוגעות בצה"ל ובמפקדיו ומטילות דופי ביושרתם של מאות משרתים אשר עסקו בכתיבת תחקירי השבעה באוקטובר. אמירות חסרות כל יסוד המטילות דופי ברמטכ"ל או במפקדים שהובילו את צה"ל בעת מלחמה, ובפרט כאשר הן נאמרות על ידי איש מילואים בכיר, הן לא ראויות, במיוחד לא בעת הזו".

"בחודש מרץ מינה הרמטכ"ל אייל זמיר צוות מומחים בראשות האלוף (מיל') סמי תורג'מן אשר עוסק בבחינת התחקירים ובהפקת לקחים מערכתיים מאירועי ה7.10. הקמת הצוות אינה נובעת מערעור אמינות על התחקירים שנעשו אלא בכדי להרחיב ולהעמיק את בחינתם לצורך הפקת לקחים מערכתיים. הרמטכ"ל עתיד לסכם את מסקנות הוועדה בשבועות הקרובים וממצאיהם יוצגו בשקיפות לציבור.

באשר לנושא חקירת המצ"ח - חקירות מצ"ח מתנהלות משיקולים מקצועיים וענייניים בלבד, וכך היה גם במקרה זה. כל ניסיון לקשור בין פתיחת החקירה לדברים אחרים משוללת כל יסוד. גם בימים אלה צה"ל מצוי בלחימה בשבע זירות, ופועל להגנת אזרחי ישראל בכל הגזרות - זאת במקביל להמשך מאמץ התחקור והפקת הלקחים", נמסר מטעם דובר צה"ל.

כזכור סולומון טען כי מעולם לא עבר עבירות ביטחון מידע, וכי החקירה שנפתחה נועדה "לסכל אותי, להשתיק אותי וקצינים נוספים" בעקבות ממצאי תחקירי אמת שביצע באוגדה, בהם חשף לדבריו "מחדלים, חוסר תיפקוד והסתרת מידע מהדרג המדיני".

הוא טען כי החקירה נגדו היתה ללא בסיס חוקי תוך פגיעה קשה במשפחתו, בזמן שהוא עצמו לחם והוביל את האוגדה במהלך השבעה באוקטובר. עוד הוסיף כי ניסיונות ההפללה נעשו על ידי מצ"ח והפיקוד הצבאי כדי למנוע הצגת התחקיר הציבורי והמקצועי שלו.