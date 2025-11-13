כוח צה"ל מגדוד 636 חיסל אחר הצהריים (חמישי) שני מחבלים שהתקרבו לעבר היישוב כרמי צור שבגזרת חטיבת עציון, כשהם מצוידים בבקבוקי תבערה.

לוחמי הגדוד היו פרוסים בשטח כחלק ממארב מתוכנן, זיהו את המחבלים מבעוד מועד ופתחו לעברם באש.

מדובר צה"ל נמסר: "לפני זמן קצר, כוח צה"ל מיחידה 636 שביצע מארב בסמוך ליישוב כרמי צור שבחטיבת עציון, חיסל שני מחבלים שהיו בדרכם לבצע פיגוע. אין נפגעים".

בתוך כך, במבצע משותף של צה"ל, שב"כ ומשטרת ישראל בבית לחם, סוכלה בשבועות האחרונים תשתית מרכזית של מחבלים מארגון הטרור חמאס, ממנה פעלו ותכננו להוציא לפועל פיגועי תופת וירי נגד כוחות הביטחון ואזרחי מדינת ישראל.

כוחות מילואים של חטיבת עציון, כוחות יחידת דובדבן והלוט"ר עצרו כ-50 מחבלים שהועברו לחקירה בשב"כ. הכוחות ביצעו יותר מ-15 פעילויות שונות בעומק, חלקן פעילויות מסוערבות לאור יום, כשבאחת מהן אותר והוחרם נשק מסוג M16.

אחת מחוליות המחבלים הייתה במוכנות גבוהה לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.

לפי הודעת כוחות הביטחון, "סיכול התשתית מנע פיגועי תופת וירי רחבי היקף, אשר היו עלולים לגבות מחיר כבד של חיי אזרחים וחיילים רבים".