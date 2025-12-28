מאמץ מודיעיני ישראלי משותף הביא למכה קשה לתשתיות חמאס באירופה.

שבעה פעילים בכירים בארגון הטרור נעצרו באיטליה, בראשם מוחמד חנון, ראש חמאס באיטליה וחבר בהנהגת הארגון ביבשת.

המעצרים בוצעו בעקבות שיתוף פעולה בין צוות משימה ישראלי, שכלל את המטה ללוחמה כלכלית בטרור (מט"ל) במשרד הביטחון, חטיבת המודיעין של משטרת ישראל, אגף המודיעין בצה"ל והשב"כ. הצוות העביר לרשויות החוק באיטליה מידע וראיות באמצעות ערוצים מוסכמים.

במהלך הפעולה נתפסו נכסים, כספים ורכוש. לפי החשד, המעורבים פעלו לאורך זמן להעברת כספים לזרועות הצבאיות והאזרחיות של חמאס, שהוכרז כארגון טרור.

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס להצלחה ואמר, "למחבלי חמאס ולכל מבקשי רעתנו אין ולא יהיה מקלט בטוח - לא במזרח התיכון ולא באירופה. מדינת ישראל תפעל בנחישות כדי להגיע לכל מחבל ולכל מי שמסייע לטרור שפועל נגדה. מי שחושב שיוכל לממן טרור ולהסתתר מעבר לים - טועה".