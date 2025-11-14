מסירת התפילין לבעלים דוברות המשטרה

כתב אישום הוגש נגד תושב טירת כרמל בן 52, שנעצר בחשד כי פרץ לרכב בעיר וגנב ממנו תפילין יקרי ערך. שוטרי תחנת טירת כרמל הצליחו לאתר את התפילין ולהשיבם לבעליהם - שהגיב בהתרגשות.

המקרה אירע לפני כעשרה ימים, אז התקבל בתחנת המשטרה דיווח על פריצה לרכב בעיר. מהדיווח עלה כי נגנבו מתוכו תפילין יקרי ערך. עם קבלת הדיווח פתחו חוקרי ובלשי התחנה בפעולות חקירה ותחקור תוך שימוש באמצעים מגוונים.

במהלך החקירה התחזק החשד נגד החשוד, תושב העיר בן 52, אשר לפי החשד פרץ לרכב וגנב את התפילין. הוא אותר, נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה.

במסגרת פעולות החקירה, הצליחו השוטרים לאתר את התפילין ולהשיבם לידי הבעלים, שלדברי המשטרה, "היה מאוד נרגש לקבלם חזרה".

עם סיום החקירה, גיבשה המשטרה תשתית ראייתית נגד החשוד, והוגש נגדו כתב אישום באמצעות שלוחת התביעות, בצירוף בקשה למעצר עד תום ההליכים.