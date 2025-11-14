תיעוד מפעילות כוחות צה״ל ביהודה ושומרון דובר צה"ל במהלך השבוע האחרון המשיכו כוחות צה"ל בפעילות מבצעית לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון, שכללה חיסול מחבלים, מעצר חשודים, סריקות והחרמות אמצעי לחימה. לצד הפעילות המבצעית השוטפת, הגיע לסיומו תרגיל "שאגת הארי", תרגיל רחב היקף בו תורגלה האוגדה בעשרות תרחישי קיצון שונים, בשיתוף יחידות צה"ל רבות ומאות אנשי מילואים. כוחות חטיבת יהודה פעלו השבוע בעיר חברון במספר מוקדים במקביל, כחלק מההיערכות לשבת "חיי שרה" במערת המכפלה. עוד באותו נושא: גוטליב זעמה על השופטים - והוצאה

הבכיר הקטארי שתמך בירי טילים על ישראל

הדקירה בלוד: חשוד נעצר סמוך לדימונה

הרמטכ"ל בתרגיל ראשון מסוגו בצה"ל במהלך המבצע נעצרו עשרות מבוקשים בגין פעילות טרור וסחר באמצעי לחימה, ואותרו והוחרמו אמצעי לחימה, בהם נשק מסוג M-16, מחסניות וחלקי נשק נוספים. בפעילות חטיבת בנימין שנערכה אמש בכפר סילוואד, נעצרו חמישה חשודים בהסתה לטרור ובתמיכה בארגון חמאס, במסגרת תהלוכה שהתקיימה בכפר לפני כשבועיים. במהלך פעילויות חטיבות שומרון, מנשה ואפרים נעצרו 21 מבוקשים, והוחרמו שני כלי נשק מסוג קרלו וכן רובה ציד. כוחות חטיבת עציון עצרו עשרה מחבלים, בהם שניים שיידו אבנים לעבר כוחות צה"ל ומחבל נוסף שיידה בקבוקי תבערה לעבר אזרחים ישראלים. בנוסף לכך, כוחות חטיבת בנימין עצרו שני מחבלים שעסקו בייצור והפעלת מטעני חבלה. כלל המבוקשים שנעצרו ואמצעי הלחימה שהוחרמו הועברו להמשך טיפול בידי משטרת מחוז ש"י ושירות הביטחון הכללי. צילום: דובר צה"ל צילום: דובר צה"ל צילום: דובר צה"ל צילום: דובר צה"ל צילום: דובר צה"ל צילום: דובר צה"ל צילום: דובר צה"ל

מצאתם טעות או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו