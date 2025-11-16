"ושבו בנים לגבולם ונחלתם", נאמר, וברוח זו התקיימה השבת האחרונה בעיר האבות חברון, בה השתתפו עשרות אלפי מבקרים מכל רחבי הארץ והעולם.

המבקרים, שהגיעו לשבת מאוחדת ומרגשת, ביקשו להתחבר לשורשי האומה היהודית במקום הקדום בו נטמנו אבות האומה. במהלך השבת התקיימו תפילות רבות להמשך הניצחון, לשמירה על חיילי צה"ל, לרפואת הפצועים ולחיזוק משפחות השכול.

בנוסף לתפילות נערכו שיעורי תורה, פאנלים ודיונים ציבוריים להעצמת הזהות היהודית ולחיזוק הקשר לערכי התורה והמסורת.

כפי שנאמר בדבריו של הרב קוק, "גור אריה יהודה נעור מתרדמתו ושב לנחלתו", הרי שעם ישראל שב לאחוזת אבותיו - ברוח ובמעשה.

עשרות אלפים בשבת חיבור בחברון צילום: מק וולר

במהלך השבת סיירו האורחים בשכונות החדשות שנגאלו, התבוננו בתנופת הבנייה ונכחו בבתים היהודיים אליהם חזרו משפחות יהודיות כחלק מהמאמץ להרחבת היישוב.

ראש המועצה המקומית חברון, אייל גלמן, הודה לאלפי המבקרים ולכלל עם ישראל המחזק את ההתיישבות, ואמר, "בכך אנו מקבלים כוח בשליחות לאומית זו ביישוב חברון".

בדבריו הדגיש את חשיבות העמקת הזהות הרוחנית דווקא בימים אלה, "מאז שיבת ציון ובניין הארץ, הקמת המדינה ומלחמות ישראל - אנו צריכים עוד יותר תורה, עוד יותר ישיבות, עוד יותר מצוות, עוד יותר יראת שמים, כי בניין הכלל בקדושה ובטהרה הוא משימה קשה יותר, עמוקה יותר ואחראית יותר מאשר בניין הפרט. לא החלשת התורה אלא אדרבה, חיזוק התורה הגואלת".

הערכה מיוחדת הובעה כלפי כוחות הביטחון - מפקדי וחיילי צה"ל, משטרת ישראל וגדוד מערת המכפלה של מג"ב - שבזכותם התקיימה השבת באופן מאובטח וחווייתי.

תודות נמסרו גם לעובדי המועצה המקומית, לגופים ולעמותות שנטלו חלק בארגון השבת ובהובלת ההפקה: הכנסת אורחים חברון, מחדשי היישוב היהודי בחברון, עמותת הרחיבי מקום אהלך, חב"ד חברון וישיבת שבי חברון.

כמו כן הודו המארגנים למנהלת מערת המכפלה ולמועצה הדתית על ניהול האירוע, וכן למועצת קריית ארבע חברון על הסיוע בהסדרת חניונים ובאירוח המבקרים. חברון, העיר שבה החל הכל, ממשיכה לשאת את דגל שיבת הבנים אל נחלתם, ומזמינה את כל בית ישראל להמשיך ולהתחבר - בלב ובמעשה - אל שורשי האומה.