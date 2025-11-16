מנכ"לית פייסבוק ישראל, עדי סופר תאני, הודיעה אחר הצהריים (ראשון) על פטירת אמה, רותי סופר.

בפוסט אישי שפרסמה ברשת החברתית כתבה: "אמא שלנו, היפה והחכמה בנשים, איננה. עדיין לא מעכלות, אבל כל כך כואבות ומתגעגעות".

במודעת האבל שפרסמו האחיות נכתב: "בכאב גדול, לב שבור וגעגוע אינסופי, אנחנו מודיעות על פטירתה של אמנו האהובה".

אביה של עדי, דרור סופר, נהרג לפני חמש שנים מפגיעת רכב בצומת סביון, במהלך הפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

סופר היה אדריכל, ובני משפחתו תיארו אותו אז כ"איש טוב לב, נדיב, צנוע ואוהב אדם, שהפגין מדי שבוע למען הדמוקרטיה ולמען המדינה שכל כך אהב".

על פי דיווח מד"א באותה עת, סופר נפגע בראשו ונפצע באורח קשה, ופונה תוך טיפול לבית החולים - שם נקבע מותו.

נהגת הרכב המעורב עוכבה במקום. במשטרה הבהירו כי אין מדובר בפגע ברח ולא עלה חשד לפגיעה מכוונת.