לאחר שרשמה את הבצורת הקשה ביותר בעשרות השנים האחרונות, שהובילה למחסור חמור במי שתיה, החליטו הרשויות באיראן להתחיל בתהליך "זריעת עננים" על מנת לנסות ולייצר גשמים.

התהליך החל מעל אגם אורמיה, הגדול ביותר באיראן, שהתייבש בחלקו הגדול והותיר מצע עצום של מלח.

סוכנות הידיעות הרשמית של איראן, IRNA, דיווחה כי תהליך זריעת העננים יימשך בימים הקרובים במקומות נוספים ברחבי איראן.

מאגרי המים של איראן כמעט והתרוקנו בעקבות הבצורת של החודשים האחרונים, והנשיא מסעוד פזשכיאן הזהיר כי "אם לא יהיו מספיק גשמים בקרוב, אספקת המים של טהרן עלולה להיות מוגבלת ואנשים עשויים להיות מפונים מעיר הבירה".

יותר מחמישים ימים חלפו מאז תחילת עונת הגשמים באיראן, וביותר מ-20 מחוזות טרם ירדו גשמים כלל. ב-32 סכרים ברחבי איראן נרשמה קיבולת מים של פחות מחמישה אחוזים. בטהרן ירד השנה מילימטר אחד בלבד של גשם, אירוע של פעם במאה שנה.

"אנו חווים כעת את הסתיו היבש ביותר שחוותה המדינה ב-50 שנה", הודיע הארגון המטאורולוגי של איראן.

זריעת העננים היא תהליך במסגרתו מפזרים חומרים כימיים המזרזים תהליך קיפאון, כמו יודיד הכסף, בניסיון לגרום לירידת גשמים. בעקבות הבצורת הקשה התקיימו בשבועות האחרונים ברחבי איראן תפילות המוניות לירידת גשמים.