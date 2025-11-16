אשת התקשורת גאולה אבן סער, רעייתו של שר החוץ גדעון סער, השיבה הערב (ראשון) במילים חריפות לשירה מרגלית, גרושתו של ראש אמ"ן לשעבר, אלוף (מיל') אהרון חליווה.

העימות התלקח בעקבות מאמר שכתבה אבן סער ובו מתחה ביקורת על כך ש"מפקד הצבא ב-7 באוקטובר ממשיך לקבל פנסיה".

מרגלית הגיבה בחריפות וכתבה: "הזאת גאולה עדינת הנפש שבכתה אצל רוני קובן שלא יכולה לשאת את הכאב יותר ולכן פרשה? את בגידת בעלה קל לה יותר לקבל והחוצפה שלה לכתוב כאחרונת הביביסטים למי שהקדיש עשרות שנים למדינה כשבעלה קיפץ מפה ומשם בין מפלגות".

אבן סער לא נשארה חייבת והשיבה בפוסט תקיף: "אני מבינה שיש לך קושי אותנטי להתמודד עם הטיעונים במאמרי. הרבה יותר קל לתייג אותי באופן מתנשא ('כאחרונת הביביסטים'). אף פעם לא הבנתי את ההתנשאות הזאת - בזכות מה בעצם?"

היא הבהירה: "בעלי לא בגד, תתביישי בכלל להשתמש בשורש הזה. הוא נחלץ למען המדינה ברגע הקשה בתולדותיה. בזכות החלטתו הממשלה הזאת הצליחה לעמוד בהצלחה במבחנים היסטוריים ולהגיע להישגים במלחמה הקשה הזאת".

בהמשך ציינה: "בעלי גם לא 'קיפץ בין מפלגות', אלא קיבל את אמון הציבור באופן דמוקרטי במשך שנים רבות וארוכות למעלה מכעשרים שנה, ולא בכדי".

אבן סער התייחסה ישירות לאלוף (מיל') חליווה וכתבה: "מאידך - נושאי משרה במערכת הבטחון מונו לתפקידיהם. לדוגמא - ראש אמ"ן לשעבר חליווה. הוא כשל באופן שאין נורא ממנו ולמרבה התדהמה לא שילם על כך שום מחיר".